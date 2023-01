Germania a trimis în Polonia sisteme de apărare antiaeriană Patriot: „Am văzut cât de rapid se poate extinde războiul în ţări membre NATO” (VIDEO)

Germania a trimis luni în Polonia două din cele trei unităţi de rachete antiaeriene Patriot care vor contribui la apărarea teritoriului polonez, transmite Reuters, potrivit .

Rachetele urmează să fie instalate la Zamosc, o localitate aflată la 60 de kilometri de forntiera cu Ucraina.

Incidentul din noiembrie anul trecut, când o rachetă ucraineană a lovit satul polonez Przewodow, omorând două persoane, a stârnit temeri că războiul din Ucraina s-ar putea extinde dincolo de granițele sale.

Sistemele de rachete la sol, cum sunt cele Patriot, produse de compania americană Raytheon, sunt proiectate pentru interceptarea rachetelor ofensive.

