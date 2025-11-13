Guvernul german introduce recrutarea obligatorie pentru tinerii care împlinesc 18 ani. Noul proiect de lege a fost elaborat după mai multe săptămâni de dispute politice între CDU/CSU și SPD.

Guvernul german introduce recrutarea obligatorie

Partidele care formează coaliția de guvernare au ajuns la un acord de principiu privind noua lege a serviciului militar. Noul act normativ inițiat de guvernul german stabilește recrutarea obligatorie pentru toți bărbații cu vârsta de 18 ani și peste. Această măsură va fi introdusă începând cu generațiile născute după 1 ianuarie 2008.

Potrivit unui document obținut de publicația presa germană, tinerii dintr-un anumit an vor fi obligați să se supună unui examen medical de recrutare. Începând de anul viitor, tinerii de 18 ani vor trebui să completeze un chestionar obligatoriu, menit să le evalueze motivația și adecvarea pentru serviciul militar.

Armata germană are nevoie de voluntari, iar dacă numărul celor interesați de serviciul militar nu va fi suficient autoritățile iau în considerarea introducerea unui sistem de recrutare bazat pe nevoi. Recruții vor fi selectați prin tragere la sorți, în funcție de necesitățile forțelor armate, dacă numărul doritorilor este mai mare decât locurile disponibile.

„Bundestagul decide prin lege cu privire la introducerea recrutării obligatorii în funcție de necesități, în special dacă situația politicii de apărare sau situația personalului forțelor armate impun acest lucru”, se precizează în documentul citat de presă.

Salarii și beneficii pentru militarii voluntari

Guvernul german a stabilit și o serie de beneficii pentru cei care aleg să servească voluntar. Aceștia vor primi aproximativ 2.600 de euro brut pe lună, potrivit propunerii legislative. În plus, vor primi o subvenție pentru permisul de conducere (categoria B și C), în cazul angajamentelor de minim un an.

„Serviciul militar voluntar, ca formă specială de angajament civic, va fi păstrat. De la o perioadă de angajament de douăsprezece luni, se va introduce statutul de soldat temporar (SAZ 1)”, arată documentul comun CDU/CSU-SPD.

Noua lege urmăreșt consolidarea armatei germane, Bundeswehr, în contextul amenințărilor de securitate din Rusia. Autoritățile așteaptă ca efectivele armatei să crească cu aproximativ 80.000 de militari, până la 260.000 de soldați activi. De asemenea, guvernul german vrea să se bazeze pe o rezervă de 200.000 de cadre militare, până în 2035. Dacă obiectivul nu va fi atins, Bundestagul ar putea lua în considerare măsuri obligatorii suplimentare.

„Ministerul Apărării va informa Bundestagul la fiecare șase luni cu privire la progresele înregistrate”, a declarat Jens Spahn, liderul grupului parlamentar CDU/CSU.

Guvernul german sub presiunea militară din Rusia

Ministrul apărării, Boris Pistorius (SPD), dorește ca noua lege privind serviciul militar să intre în vigoare la începutul lui 2026. El propune ca examinarea medicală sî se facă complet pentru toți tinerii dintr-o generație. El a subliniat că scopul pe care îl urmărește Guvernul german este de a crește efectivele, dar și de a fi cu adevărat capabil să acționeze în caz de urgență în domeniul apărării.

Ministrul a precizat că acest aspect trebuie reglementat prin lege. Discuțiile privind reintroducerea recrutării vin pe fondul tensiunilor cu Rusia și a presiunii exercitate de NATO pentru consolidarea apărării colective. Cancelarul Friedrich Merz a declarat recent, că este posibilă revenirea la serviciul militar obligatoriu. El a subliniat că Bundeswehr are nevoie urgentă de 80.000 de recruți pentru a-și îndeplini angajamentele față de NATO.