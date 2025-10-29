Gestul incredibil făcut de un român, în Italia. Comunitatea a fost surprinsă

O dimineață obișnuită s-a transformat într-un moment de cumpănă, după ce un pasaj subteran dintr-un oraș a fost complet inundat de ploile torențiale.

O mașină în care se aflau un tată și fiica sa nevăzătoare a fost surprinsă de ape și a început să plutească, blocată sub valurile murdare. Fără semne de avertizare și fără șansa de a întoarce, șoferul a rămas captiv, în timp ce apa creștea rapid în interiorul vehiculului.

Cine a avut curajul să sară primul în ajutor

Un mecanic român care lucra într-un atelier aflat în apropiere a auzit strigătele disperate de ajutor. Fără să stea pe gânduri, a ieșit în fugă și, alături de un coleg, s-a aruncat în apă pentru a salva cele două persoane.

„Am auzit voci strigând după ajutor și am văzut o mașină complet scufundată în apă. Oamenii făceau fotografii și filmau, dar nimeni nu se arunca, pentru că apa era murdară și plină de noroi. Dar cum să stai să lași două vieți să moară?”, a povestit românul, conform publicației

Cum s-a desfășurat salvarea

Cei doi bărbați au înotat prin curentul puternic, ajungând la mașina aproape scufundată. Apa ajunsese până la geamuri, iar pasagerii erau disperați.

„Bărbatul a reușit să deschidă puțin geamul. Cu forța am reușit să deschidem portierele și i-am scos imediat afară”, a explicat salvatorul român.

El a scos fata, care avea deja capul sub apă, în timp ce colegul său a reușit să-l ajute pe tată să iasă la suprafață. În scurt timp, pompierii au ajuns la fața locului, dar intervenția celor doi a făcut diferența.

Cum a reacționat comunitatea italiană

Tatăl victimei a ținut să-și exprime recunoștința, spunând emoționat: „Fără ei nu am fi avut nicio șansă”. Un pompier italian care a asistat la întreaga scenă a povestit ulterior pe rețelele de socializare.

„Au acționat cu inima, a fost un gest firesc. Noi, pompierii, suntem instruiți și echipați pentru asemenea situații, suntem profesioniști. Ei însă sunt doi mecanici care, la auzul unui strigăt de ajutor, s-au aruncat în apă îmbrăcați, cu tricou, pantaloni și pantofi. Mașina era complet scufundată”, a mărturisit pompierul.

Autoritățile italiene au fost informate despre gestul lor, iar salvatorii ar putea fi propuși pentru o recunoaștere oficială din partea instituțiilor locale.