Groapă uriașă în asfalt, într-un oraș din Marea Britanie. Localnicii au fost evacuați

, Marea Britanie, au fost evacuați după ce a groapă uriașă a apărut în asfalt din cauza temerii că s-ar putea produce o explozie.

luni seara, iar până marți după-amiaza s-a extins la cel puțin 20 de metri. Astfel, s-a întrerupt alimentarea cu apă, iar o grădină a fost înghițită, conform

Polițiștii le-a recomandat oamenilor din zona surpării să plece cât mai repede posibil din cauza temerii că ar exista riscul producerii unei explozii.

Locuitorii sunt terifiați de ceea ce s-a întâmplat, iar un bărbat care s-a mutat acolo de mai puțin de o săptămână a spus că a fost nevoit să doarmă în mașină.

„Nu știu ce va urma, nimeni nu îmi poate da informații. Au spus că ar putea dura până la o săptămână până vom putea reveni. Nu cred că știu în ce stare sunt conductele de gaz și electricitate, așa că era un risc de explozie, incendiu, colaps”, a declarat el.

Alt locuitor a povestit că familia sa a părăsit casa, marți dimineata, și că va locui la rude până când situația se va remedia. Dar, ei au fost îngroziți când au văzut că grădina lor a fost înghițită de groapă.

Polițiștii au transmis că mai multe clădiri au fost evacuate ca măsură de precauție și a adăugat că lucrările de drumuri vor ramane în vigoare pentru o perioadă de timp.

Un purtător de cuvânt al autorităților locale a avertizat oamenii să evite acea zonă.

