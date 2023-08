Gruparea paramilitară Wagner recrutează mercenari din Polonia

Gruparea Wagner încearcă să atragă recruți din Polonia. Stickere cu însemnele taberei paramilitare au apărut pe străzile din Cracovia. Sub emblema Wagner, mesajul „Aici suntem. Alăturați-vă nouă” este afișat în limba engleză, iar scanarea codului QR conduce către un site de recrutare.

În urma eșecului revoltei din iunie 2023, trupele Wagner s-au stabilit în Belarus, ceea ce a stârnit nemulțumirea autorităților de la Varșovia. Poliția poloneză a confiscat aceste stickere, conform unui purtător de cuvânt al poliției locale.

„Până în acest moment, nu putem stabili dacă această acțiune cu stickere are o natură glumeață sau ascunde ceva mai serios în spatele ei”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției din Cracovia, adăugând că demersurile de investigație au fost inițiate pentru identificarea persoanelor responsabile de distribuirea autocolantelor.

În Polonia, recrutarea de luptători pentru armate străine și a mercenarilor este considerată infracțiune și se sancționează cu o pedeapsă de până la 5 ani de închisoare.

🇵🇱 In Warsaw, it identified a person spreading ‘stickers’ encouraging recruitment to the Wagner Group. — Intermarium 24 (@intermarium24)

Revolta Wagner împotriva lui Vladimir Putin

La începutul lunii august, informațiile vehiculate de presa din Bruxelles au adus în prim-plan o presupusă rupere a acordului dintre Vladimir Putin și Evgheni Prigojin, liderul Grupării Wagner. Această dezvoltare a generat un interes crescut în contextul evenimentelor recente.

La data de 23 iunie, situația luase o turnură surprinzătoare, când șeful Grupării Wagner, Evgheni Prigojin, a declanșat o revolta împotriva armatei ruse. Cu toate acestea, revolta sa a eșuat rapid, fiind înăbușită de intervenția promptă a președintelui belarus, Alexandr Lukașenko. O întrebare importantă ce apare în acest context este cum s-au ajuns la aceste evenimente cruciale.

Retragerea în Belarus

Acordul care a fost încheiat între Vladimir Putin și Evgheni Prigojin a avut ca rezultat retragerea trupelor Wagner din Rusia și trimiterea acestora în Belarus. Scopul și detaliile exacte ale acestui acord nu sunt cunoscute în totalitate, însă acesta a jucat un rol central în mișcările ulterioare ale Grupării Wagner.

În urma revoltei nereușite, trupele Wagner au căutat refugiu în Belarus, alegând să-și stabilească o prezență în această țară vecină. Această mișcare a stârnit preocupări semnificative în rândul autorităților de la Varșovia, având în vedere impactul pe care-l putea avea aceasta asupra dinamicii regionale.

Institutul pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War – ISW) a furnizat detalii cu privire la posibila rupere a acordului dintre Putin și Prigojin. Conform unui „raport confidențial”, se sugerează că trupele Wagner ar putea fi în proces de retragere din Belarus, cu grupuri de luptători de 500-600 de persoane fiind observate în diverse orașe rusești. Această posibilă retragere a ridicat semne de întrebare cu privire la viitorul Grupării Wagner și la dinamica lor cu liderii ruși și belaruși.