Guvernul italian a inițiat un care își propune să-i sancționeze, cu amenzi, pe părinţii ai căror copii sunt descoperiți purtând cuțite, ilegal, asupra lor.

Proiect de lege propus de guvernul italian

O nouă reglementare propusă de guvernul italian, condus de va permite sancţionarea părinţilor ai căror copii poartă cuţite ilegal. Proiectul a fost pus în dezbatere conform agenţiei . Actul de reglementare interzice portul de instrumente cu lamă flexibilă sau ascuţită mai lungă de 5 centimetri, cuţite automate sau pliabile. Este vorba despre instrumente uşor de ascuns şi utilizate frecvent în comiterea unor infracțiuni.

Legea propusă de guvernul Meloni prevede că înălcarea acestei interdicții va fi pedepsită cu de la unul până la trei ani.

De asemenea, documentul include şi interdicţia de a purta, cu excepţia existenţei de motive justificate, a instrumentelor cu lamă ascuţită mai lungă de 8 centimetri. În acest caz, pedepsele sunt cuprinse între şase luni și până la trei ani de închisoare.

Ce sancțiuni propune guvernul italian

Guvernul italian mai propune, pe lângă pedepsele cu închisoarea și sancțiuni administrative, suplimentare. Astfel, cei descoperiți purtând cuțite asupra lor, ilegal, își pot pierde dreptul de a conduce sau permisul de port-armă. Sancțiunea poate fi prelungită până la un an.

De asemenea, pentru cei care nu dețin astfel de documente, este prevăzută interdicţia de a le obţine, precum şi notificarea autorităţii judiciare competente şi a poliţiei.

Dacă infracţiunea este comisă de un minor, persoana cu răspundere părintească este pasibilă de o amendă administrativă. Concret, părinții vor fi obligați să plătească amenzi cuprinse între 200 şi 1.000 de euro, a mai consemnat ANSA.

Un elev și-a înjunghiat profesoara

Guvernul italian propune această lege în contextul creșterii numărului de cazuri de infractori care folosesc arme albe în comiterea ilegalităților. Un astfel de caz s-a petrecut și în Franța. Un elev în vârstă de 14 ani a înjunghiat o profesoară, la un gimnaziu din Sanary-sur-Mer (sudul Franţei).

Adolescentul a fost inculpat pentru tentativă de omor şi plasat în arest preventiv, a anunţat joi procurorul din Toulon, citat de AFP.

În timp ce se afla în custodia poliţiei, băiatul a explicat că a vrut să se răzbune. El se temea că va fi exmatriculat după ce i-au fost imputate mai multe incidente. El a arătat, în special, spre profesoara de arte plastice în vârstă de 60 de ani, pe care a înjunghiat-o.

Starea acestia nu dă semne că s-ar îmbunătăți. Medicii sunt rezervați cu privire la refacerea acestia, a menţionat procurorul Raphael Balland în cadrul unei conferinţe de presă.