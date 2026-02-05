Emmanuel Macron pune presiune pe Bruxelles

Emmanuel Macron pune presiune pe oficialii de la Bruxelles pentru a accelera agenda de independență europeană. Președintele Franței a avut o întâlnire cu șefii și Consiliului.

a adoptat această atitudine, cerând o agendă mai clară și accelerată de măsuri destinate obținerii independenței europene. Declarațiile lui Emmanuel Macron vin la câteva zile după cele ale lui Friedrich Merz, cancelarul german, care a cerut același lucru.

„Mesajul meu: să accelerăm agenda noastră de independenţă europeană: să investim, să protejăm, să diversificăm şi să simplificăm”, a trasmis Macron într-o postare pe X.

Liderul francez este decis să-și susțină punctul de vedere și să agite lucrurile la viitoarea reuniune a celor 27, relatează AFP, care citează membri ai anturajului său. Liderii europeni se întâlnesc pe 12 februarie în Belgia pentru o reuniune informală în prezenţa fostului preşedinte al Băncii Centrale Europene Mario Draghi. Acesta este autorul unui raport de referinţă privind consolidarea competitivităţii Europei

„Pentru o Europă care decide pentru ea însăşi, mai competitivă şi mai suverană. La muncă cu preşedintele Consiliului European Antonio Costa şi preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen pentru a pregăti întâlnirea şefilor de stat şi de guvern ai UE de săptămâna viitoare privind competitivitatea”, a transmis președintele francez într-o postare pe X.

Președintele Franței vrea să agite apele

Potrivit unui apropiat al lui Emmanuel Macron, el vrea să profite de reuniunea din Belgia pentru a transmite un mesaj puternic celor prezenți. Liderul francez și-a propus să facă valuri pentru ca declaraţiile de după amenințările lui Donald Trump privind Groenlanda şi taxele vamale să fie urmate de decizii.

„Marele pericol care ne pândeşte este să rămânem fără suflu, ceea ce s-a întâmplat în urmă cu un an după episodul din Biroul Oval”, a mai spus sursa citată.

El a făcut trimitere la momentul în care Trump l-a atacat verbal pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski la Casa Albă, provocând o reacţie unită a europenilor.

Friedrich Merz, în acord cu Emmanuel Macron

Înainte de declarațiile lui Emmanuel Macron, un alt lider important, cancelarul Germaniei Federale, Friedrich Merz, a avut o poziție similară. Într-o declarație pe care a făcut-o la recepţia anuală găzduită de operatorul bursier Deutsche Bürse la Eschborn, lângă Frankfurt, el a dat semnalul depărtării de Statele Unite.

Liderul de la Berlin a insistat, în discursul său, pe necesitatea unei autonomii sporite a blocului comunitar în sectoarele strategice. a subliniat necesitatea creșterii autonomiei Uniunii Europene față de Statele Unite, subliniind că relațiile transatlantice s-au modificat, în ultima perioadă.

„Trebuie să devenim mai suverani şi mai independenţi, în special în domeniul tehnologic. Şi da, acest lucru este valabil şi faţă Statele Unite ale Americii”, a declarat Friedrich Merz.

Schimbarea în relațiile dintre SUA și Europa Occidentală a putut fi observată de toată lumea, odată cu revenirea lui Trump la Casa Albă. Merz a precizat că nostalgia şi rememorarea trecutului nu ajută cu nimic. Este nevoie ca UE să adopte o altă direcție.