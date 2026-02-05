B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Emmanuel Macron pune presiune pe Bruxelles. Franța cere o agendă accelerată pentru „independența Europei”

Emmanuel Macron pune presiune pe Bruxelles. Franța cere o agendă accelerată pentru „independența Europei”

Adrian Teampău
05 feb. 2026, 20:05
Emmanuel Macron pune presiune pe Bruxelles. Franța cere o agendă accelerată pentru „independența Europei”
Sursa foto: Captură video/ Facebook Maia Sandu
Cuprins
  1. Emmanuel Macron pune presiune pe Bruxelles
  2. Președintele Franței vrea să agite apele
  3. Friedrich Merz, în acord cu Emmanuel Macron

Emmanuel Macron pune presiune pe oficialii de la Bruxelles pentru a accelera agenda de independență europeană. Președintele Franței a avut o întâlnire cu șefii Comisiei și Consiliului.

Emmanuel Macron pune presiune pe Bruxelles

Președintele Franței a adoptat această atitudine, cerând o agendă mai clară și accelerată de măsuri destinate obținerii independenței europene. Declarațiile lui Emmanuel Macron vin la câteva zile după cele ale lui Friedrich Merz, cancelarul german, care a cerut același lucru.

„Mesajul meu: să accelerăm agenda noastră de independenţă europeană: să investim, să protejăm, să diversificăm şi să simplificăm”, a trasmis Macron într-o postare pe X.

Liderul francez este decis să-și susțină punctul de vedere și să agite lucrurile la viitoarea reuniune a celor 27, relatează AFP, care citează membri ai anturajului său. Liderii europeni se întâlnesc pe 12 februarie în Belgia pentru o reuniune informală în prezenţa fostului preşedinte al Băncii Centrale Europene Mario Draghi. Acesta este autorul unui raport de referinţă privind consolidarea competitivităţii Europei

„Pentru o Europă care decide pentru ea însăşi, mai competitivă şi mai suverană. La muncă cu preşedintele Consiliului European Antonio Costa şi preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen pentru a pregăti întâlnirea şefilor de stat şi de guvern ai UE de săptămâna viitoare privind competitivitatea”, a transmis președintele francez într-o postare pe X.

Președintele Franței vrea să agite apele

Potrivit unui apropiat al lui Emmanuel Macron, el vrea să profite de reuniunea din Belgia pentru a transmite un mesaj puternic celor prezenți. Liderul francez și-a propus să facă valuri pentru ca declaraţiile de după amenințările lui Donald Trump privind Groenlanda şi taxele vamale să fie urmate de decizii.

„Marele pericol care ne pândeşte este să rămânem fără suflu, ceea ce s-a întâmplat în urmă cu un an după episodul din Biroul Oval”, a mai spus sursa citată.

El a făcut trimitere la momentul în care Trump l-a atacat verbal pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski la Casa Albă, provocând o reacţie unită a europenilor.

Friedrich Merz, în acord cu Emmanuel Macron

Înainte de declarațiile lui Emmanuel Macron, un alt lider important, cancelarul Germaniei Federale, Friedrich Merz, a avut o poziție similară. Într-o declarație pe care a făcut-o la recepţia anuală găzduită de operatorul bursier Deutsche Bürse la Eschborn, lângă Frankfurt, el a dat semnalul  depărtării Uniunii Europene de Statele Unite.

Liderul de la Berlin a insistat, în discursul său, pe necesitatea unei autonomii sporite a blocului comunitar în sectoarele strategice. Cancelarul german a subliniat necesitatea creșterii autonomiei Uniunii Europene față de Statele Unite, subliniind că relațiile transatlantice s-au modificat, în ultima perioadă.

„Trebuie să devenim mai suverani şi mai independenţi, în special în domeniul tehnologic. Şi da, acest lucru este valabil şi faţă Statele Unite ale Americii”, a declarat Friedrich Merz.

Schimbarea în relațiile dintre SUA și Europa Occidentală a putut fi observată de toată lumea, odată cu revenirea lui Trump la Casa Albă. Merz a precizat că nostalgia şi rememorarea trecutului nu ajută cu nimic. Este nevoie ca UE să adopte o altă direcție.

Tags:
Citește și...
Explozie la o mină ilegală. Autoritățile au raportat 16 morți. Mai mulți lucrători sunt blocați în subteran VIDEO
Externe
Explozie la o mină ilegală. Autoritățile au raportat 16 morți. Mai mulți lucrători sunt blocați în subteran VIDEO
Bill Gates rupe tăcerea! Primul interviu despre dezvăluirile din dosarul Epstein: „Am fost nechibzuit să petrec timp cu el”
Externe
Bill Gates rupe tăcerea! Primul interviu despre dezvăluirile din dosarul Epstein: „Am fost nechibzuit să petrec timp cu el”
Newsweek:1.400€ bonus la pensie pentru pensionarii din Italia inclusiv români. De ce nu se dă a-13-a pensie în România?
Externe
Newsweek:1.400€ bonus la pensie pentru pensionarii din Italia inclusiv români. De ce nu se dă a-13-a pensie în România?
Româncă de 21 de ani, dispărută în Spania după ce a ieșit să cumpere fructe
Externe
Româncă de 21 de ani, dispărută în Spania după ce a ieșit să cumpere fructe
Un șofer a primit amendă pentru o depășire de viteză de 0,08 km/h. Ce le-a scris polițiștilor după ce a plătit banii
Externe
Un șofer a primit amendă pentru o depășire de viteză de 0,08 km/h. Ce le-a scris polițiștilor după ce a plătit banii
Trei surori adolescente au sărit de la etajul 9, după ce părinții le-au confiscat telefoanele. Ce au scris în mesajul de adio (VIDEO)
Externe
Trei surori adolescente au sărit de la etajul 9, după ce părinții le-au confiscat telefoanele. Ce au scris în mesajul de adio (VIDEO)
Familii de români inventate cu AI pentru a păcăli statul. Prejudiciu uriaș descoperit de anchetatori
Externe
Familii de români inventate cu AI pentru a păcăli statul. Prejudiciu uriaș descoperit de anchetatori
Mesajul lui Donald Trump pentru România, făcut public de Ambasada SUA la București. Ce a transmis președintele SUA
Externe
Mesajul lui Donald Trump pentru România, făcut public de Ambasada SUA la București. Ce a transmis președintele SUA
Dezastru în Spania. Furtuna Leonardo a făcut ravagii. Care sunt provinciile cele mai afectate: „Este ireal!”
Externe
Dezastru în Spania. Furtuna Leonardo a făcut ravagii. Care sunt provinciile cele mai afectate: „Este ireal!”
Panică pe aeroport: Două avioane s-au ciocnit chiar înainte de decolare
Externe
Panică pe aeroport: Două avioane s-au ciocnit chiar înainte de decolare
Ultima oră
20:38 - Cel mai mic număr de nașteri din ultimul secol a fost înregistrat în Iași. Tot mai puțini copii, an după an. Care sunt cauzele reale
19:49 - Caii sălbatici din Letea, în pericol din cauza gerului și foametei. Ce șanse au animalele să supraviețuiască iernii (FOTO, VIDEO)
19:43 - „Pomana regelui Cioabă”, escrocheria care face din nou victime. Cum au fost păcălite femeile pe stradă: „Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 14 mii de lei”
19:33 - Fostul ministru Răzvan Cuc ajunge în fața judecătorilor. DNA a trimis dosarul de corupție în instanță
19:12 - Magistrala 6 de metrou avansează după decizia Guvernului, proiectul spre Otopeni intră într-o fază cheie. Ce impact va avea asupra traficului și mobilității urbane
19:07 - Explozie la o mină ilegală. Autoritățile au raportat 16 morți. Mai mulți lucrători sunt blocați în subteran VIDEO
19:02 - Jocurilor Olimpice de iarnă 2026 aduc medalii cu valori fără precedent. Cât costă aurul, argintul și bronzul
18:36 - Slovenia se alătură statelor ce restricționează accesul minorilor la platformele sociale. Doar premierul Bolojan nu vede utilitatea măsurii
18:32 - Mohammad Murad, antreprenorul care e om de bază în AUR-ul lui Simion și se visează ministru, continuă să râdă în nas Fiscului. Nu plătește aproape nimic din ce datorează statului
18:26 - Bill Gates rupe tăcerea! Primul interviu despre dezvăluirile din dosarul Epstein: „Am fost nechibzuit să petrec timp cu el”