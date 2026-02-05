O explozie la o mină ilegală de cărbune, situată în statul Meghalaya din nord-estul Indiei, s-a soldat cu 16 și cel puțin opt răniți. De asemenea, autoritățile cred că mai mulți lucrători sunt blocați în subteran

Explozie devastatoare la o mină ilegală

care s-a produs la o mină ilegală din statul Meghalaya, în nord-estul Indiei a provocat moartea a cel puțin 16 lucrători. Din primele date furnizate de autorități, în explozie, alți opt mineri au fost răniți și se crede că există mai multe persoane blocat în subteran, informează Reuters.

Potrivit primelor informații, deflagrația s-a produs în jurul orei locale 10 (04.30 GMT) într-o mină de tip „gaură de şobolan”. Este vorba despre un tip de exploatare cu tuneluri foarte înguste prin care muncitorii abia se pot strecura. Informația a fost confirmată de comisarul-adjunct al districtului East Jaintia Hills, Manish Kumar pentru Reuters.

Aceste mine de cărbune, „găuri de șobolan” au fost date în exploatare în urmă cu foarte mulți ani în nord-estul Indiei. Ele au fost închise în 2014 din cauza numărului mare de morţi şi a daunelor produse mediului.

Din 2012, conform estimărilor guvernului, un număr de 63 de oameni au murit în mineritul ilegal din statele Assam şi Meghalaya.

Poliția face cercetări în acest caz

Poliţia locală se afla luni la locul incidentului şi a inițiat o , după explozie. Încercările de a ajunge la minerii aflați în subteran au fost oprite deoarece autoritățile nu au la dispoziție echipamentele necesare pentru a ajung la aceștia, a arătat oficialul care a discutat cu .

Mai mult, operaţiunile de salvare sunt îngreunate şi din cauza poziţiei izolate a minei. Manish Kumar a apreciat că vor fi necesare câteva ore de conducere pe teren, în afara drumurilor, pentru ca lucrătorii din stat şi cei federali să ajungă în zonă. Abia apoi vor putea fi reluate căutările și operațiunile de salvare în subteran.

Ministrul-şef al statului Meghalaya, Conrad Sangma, a comunicat pe platforma X că guvernul său a ordonat o anchetă completă a incidentului. El a precizat că autoritățile vor stabili responsabilitățile, iar cei vinovați se vor confrunta cu acţiuni legale stricte.

Meghalaya Coal Mine Blast Kills 16 Workers, Rescue Operation Ongoing

A major accident occurred in a coal mine in East Jaintia Hills district of Meghalaya on Thursday. A powerful blast inside the mine killed 16 workers.

After receiving information, local police,… — Manmeen Walia (@ManmeenWalia)

Cum s-a produs această explozie

Potrivit autorităților, această explozie s-a produs în interior. Momentan nu se știe care au fost cauzele exacte. Autoritățile vorbesc despre o posibilă scurgere de gaze. De asemenea, este luată în considerare și ipoteza unei defecțiuni tehnice la unul dintre echipamentele folosite în exploatare.

Pe de altă parte, conducerea minei nu a reușit să dea o situație exactă a numărului de mineri care se aflau în interior. Autoitățile lucrează, în acest moment pentru a stabili câți oameni se aflau în subteran la producerea tragediei.