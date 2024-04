Guy Verhofstadt arată că România, Germania, Polonia, Olanda, Spania sau Grecia dețin sisteme antirachetă Patriot. Eurodeputatul susține că e necesar să fie livrate Ucrainei

În încercarea de a pune presiune pe liderii europeni să sprijine Ucraina cu sisteme de apărare aeriană Patriot, Parlamentul European a refuzat să aprobe auditul pentru bugetul Consiliului European, boicotul fiind generat de europarlamentarul , nou președinte al Mișcării Europene Internaționale.

Verhofstadt a scris marți pe rețeaua de socializare X că 86 de eurodeputați s-au alăturat mișcării de protest și că sistemele anti rachetă trebuie livrate Ucrainei în cel mai scurt timp. Printre țările care pot ajuta Ucraina a fost indicată și România, scrie .

„Germania, Polonia, Olanda, România, Spania, Grecia… Europa are sisteme antirachetă Patriot, iar Ucraina are mare nevoie de ele. 86 de eurodeputați le cer să livreze Patriots ACUM!”, a scris Verhofstadt rețeaua de socializare.

Acesta a distribuit și nota prin care parlamentarii au semnat că refuză descărcarea de gestiune pentru bugetul Consiliului European.

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt)