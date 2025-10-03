Hamas a acceptat să elibereze toți ostaticii israelieni reținuți în Fâșia Gaza, în conformitate cu planul propus de Donald Trump. Organizația palestiniană și-a exprimat disponibilitatea de a negocia detaliile.

Hamas a cedat la ultimatumul lui Trump

a anunțat vineri, 3 octombrie, că este de acord să elibereze toți , vii sau morți, deținuți în locații secrete din Fâșia Gaza. Hamas s-a conformat, astfel, termenilor din propunerea formulată de Donald Trump pentru încetarea războiului. Reprezentanții grupării și-au exprimat disponibilitatea de a participa la negocieri mediate pentru a discuta detaliile, după cum informează CBS News.

Organizația palestiniană a transmis, într-un comunicat, că este dispusă să se conformeze formulei de schimb stabilită în propunerea lui Donald Trump. Totodată, Hamas a anunțat că este dispusă „să predea administrarea Fâșiei Gaza unui organism palestinian de independenți (tehnocrați), bazat pe consensul național palestinian și cu sprijinul partidelor arabe și islamice”.

Organizația nu a arătat dacă va accepta o clauză privind dezarmarea, care este cerută de Israel și de Statele Unite, dar pe care a respins-o anterior, menţionează Reuters. Totodată, în comunicat, afirmă că „apreciază eforturile arabe, islamice şi internaţionale, precum şi eforturile preşedintelui american Donald Trump, care solicită încetarea războiului din Fâşia Gaza, schimbul de prizonieri (şi) intrarea imediată a ajutoarelor”.

Totodată, gruparea a fost mai puțin clar cu privire la alte aspecte din acordul propus de Casa Albă. În declarația transmisă se arată că anumite prevederi ale propunerii „rămân legate de o poziție națională cuprinzătoare, bazată pe legile și rezoluțiile internaționale relevante”. De asemenea, în comunicat s-a precizat că aceste probleme vor trebui discutate într-un cadru național palestinian care să includă Hamas.

Propunerea pentru Hamas

Propunerea de acord inițiată de are în vedere ca Hamas să elibereze toți ostaticii luați pe 7 octombrie 2023, în termen de 72 de ore. Totodată, la schimb, Israelul trebuie să elibereze 250 de palestinieni care execută pedepse pe viață. De asemenea, autoritățile de la Tel Aviv vor trebuie să pună în libertate încă 1.700 de locuitori din Gaza care au fost reținuți după începerea conflictului.

Acordul inițiat de Donald Trump mai prevede o încetare imediată a luptelor dacă ambele părți acceptă acordul. În acest context, armata israeliană ar trebui să se retragă pe o linie convenită. Donald Trump, a dat Hamasului termen până duminică seara să accepte planul său pentru viitorul Gaza: În caz de refuz, el a amenințat că organizația se va confrunta cu „iadul”, relatează Reuters.

„Un acord trebuie să fie încheiat cu Hamas până duminică seara la ora 18:00, ora Washingtonului. (…) Toate ţările au semnat! Dacă acest acord de ULTIMĂ ŞANSĂ nu va fi încheiat, un IAD cum nimeni nu a mai văzut până acum se va dezlănţui împotriva Hamas a scris Trump vineri pe reţelele sociale.

În postarea sa de pe Truth Social, Trump a spus că militanţii Hamas rămaşi în Gaza sunt prinşi în capcană şi „vor fi vânaţi şi ucişi” dacă nu vor accepta acordul, avertizând totodată „palestinienii nevinovaţi” să plece în zone sigure din Gaza, fără a specifica unde ar fi acestea.

BREAKING: Hamas said it agreed to release all Israeli hostages, alive or dead, under the terms of US President Trump’s Gaza proposal, and signaled readiness to immediately enter mediated negotiations to discuss the details — Reuters (@Reuters)

Israelul este de acord cu planul lui Trump

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a acceptat acordul propus de Donald Trump încă de luni, 29 septembrie. Răspunsul Hamas a întârziat până vineri seara. Joi, un oficial al organizației a fost întrebat dacă are un răspuns la planul pentru Gaza. El a răspuns că liderii organizației discută intens pe acest subiect.

Oficialul a spus că s-au purtat discuții și cu mediatorii arabi, cu cei din Turcia şi cu facţiunile palestiniene pentru a contura „răspunsul palestinian”.