Mișcarea islamistă palestiniană Hamas a transmis sâmbătă un apel către aliatul său, Iran, să nu vizeze țările vecine din Golf, în contextul escaladării conflictului cu Israel și Statele Unite. Decizia vine după loviturile americano-israeliene asupra Iranului și reflectă preocuparea Hamas de a evita extinderea războiului în regiune, relatează AFP.

Ce a transmis Hamas

Pe canalul oficial de Telegram, Hamas a precizat: „În timp ce afirmă dreptul Republicii Islamice Iran de a răspunde acestei agresiuni prin toate mijloacele disponibile, în conformitate cu normele și dreptul internațional, mișcarea își îndeamnă frații din Iran să nu vizeze țările vecine.”

Mișcarea a făcut, de asemenea, un apel către comunitatea internațională: „să lucreze pentru a pune capăt imediat” războiului în curs, subliniind faptul că acest conflict trebuie să fie gestionat pentru a proteja civilii și stabilitatea regiunii.

Contextul istoric și militar

Hamas a preluat controlul asupra Fâșiei Gaza în 2007 și, pe 7 octombrie 2023, a lansat un atac major împotriva Israelului, declanșând un conflict devastator în teritoriu. Un armistițiu fragil a intrat în vigoare pe 10 octombrie 2025, dar tensiunile regionale rămân ridicate.

Anterior, mișcarea a condamnat asasinarea liderului suprem iranian Ali Khamenei, ucis într-un atac aerian israelian la Teheran pe 28 februarie, chiar în prima zi a conflictului, numind evenimentul o „crimă odioasă”. Hamas a subliniat rolul important al lui Khamenei în sprijinul cauzei palestiniene: „El a oferit toate formele de sprijin politic, diplomatic și militar poporului nostru, cauzei noastre și rezistenței noastre”, se arată în comunicatul mișcării.

Impact regional

Declarația Hamas subliniază dificultatea de a menține sprijinul pentru Iran, fără a provoca extinderea conflictului în alte state din Golf. Mișcarea încearcă astfel să echilibreze sprijinul față de aliatul său cu protejarea comunităților vecine de posibile represalii sau atacuri.

În acest context, apelul către comunitatea internațională și către Iran reflectă atât grija pentru civili, cât și dorința de a limita escaladarea militară, în timp ce tensiunile rămân ridicate pe plan diplomatic și militar în regiune.