Teo Trandafir a făcut dezvăluiri emoționante la trecerea în neființă a lui Ioan Isaiu. Actorul avea doar 56 de ani și în urma unui infarct.

Teo Trandafir: Ioan Isaiu a fost un tip încercat

„Am auzit vestea, dar nu prea am înțeles-o. De la un timp, veștile acestea sunt greu de înțeles. Era cu 2 ani mai tânăr ca mine. Un tip de un bun-simț extraordinar și de o etichetă cum rar am întâlnit în toată cariera mea.

Am filmat împreună, ne-am intersectat de mai multe ori. A fost un tip încercat, care – îmi amintesc o povestire interesantă de-ale lui – un tip care a trecut de câteva ori, razant, pe lângă moarte. Se pare că acum nu i-a mai ieșit”, a susținut Teo Trandafir, potrivit

Vedeta TV și-a amintit că, în urmă cu mai mulți ani, Ioan Isaiu a ajuns la matinal și le-a povestit colegilor că era să moară pe Valea Prahovei: „Era o dimineață obișnuită de matinal și a venit Ioan Isaiu, impunător și elegant, cum îl știm cu toții. «Știți că era să nu mai ajung la voi?», ne-a spus, zâmbind amuzat. «Mergeam cu mașina pe Valea Prahovei și mi-a picat brusc, în față, o bucată de stâncă. M-au despărțit câțiva metri de moarte», a povestit atunci Ioan. Eu am rămas fără replică pentru câteva secunde, ceea ce nu prea mi se întâmplă”.

Teo Trandafir: Parcă era o ultimă rămășiță a eleganței

Teo l-a lăudat apoi pe actor pentru educația și eleganța sa: „Mereu l-am perceput pe Ioan Isaiu ca pe un tip altfel. Genul acela de bărbat care se naște rar. O prietenă zicea că parcă era desprins dintr-o altă epocă. Eu nu i-aș zice așa. I-aș zice… parcă era o ultimă rămășiță a eleganței și a școlii de etică și de educație vechi în timpurile noastre. Drum lin, Ioan Isaiu!”.

Actorul Ioan Isaiu în Dej. Ceremonia religioasă a fost programată pentru 13 mai, de la ora 12:00, la Biserica Ortodoxă „Sfânta Treime” .