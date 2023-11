Hârtia igienică, un „articol de lux” pentru o influenceriță de succes / Urmăritorii săi, șocați de mărturisirile făcute: „Foloseam ziare”

O influenceriță cunoscută peste Ocean și-a șocat întreaga comunitate, după ce a mărturisit că ea nu folosea , pentru că pentru familia sa era un „produs de lux”.

Lizzie Ens și-a uimit fanii de pe rețelele de socializare, după ce a menționat că familia sa și mulți dintre membrii comunității considerau hârtia igienică „un articol de lux”. Prioritățile acesteia erau hrana și mâncarea.

De asemenea, Lizzie a mai spus că familia ei nu avea instalații sanitare interioare, motiv pentru care trebuia să meargă la WC-ul din fundul curții, chiar și iarna. În loc de hârtie igienică, ea folosea hârtie de ziare sau reviste, conform .

„Băile noastre nu erau chiar băi, erau cabine exterioare pentru că nu aveam instalații sanitare. Nu aveam apă curentă în interior sau ceva de genul acesta. Așa că trebuia să mergem la o cabină exterioară. Imaginați-vă că vă treziți în mijlocul nopții. E frig, e gheață. Trebuie să vă îmbrăcați bine, să ieșiți afară. Încă îmi amintesc momentele în care ieșeam afară în mijlocul iernii când e foarte frig, e zăpadă, cum era să trebuiască să te ridici și să mergi la toaletă”, a povestit femeia într-un clip video care a strâns peste 34.000 de aprecieri.

„Dar să vorbim despre hârtia igienică. Noi nu foloseam hârtie igienică. Aceasta era considerată un „ ” când am crescut. Nu îmi amintesc să fi avut hârtie igienică. Noi luam orice fel de ziare, orice fel de reviste, orice de genul acesta, luam hârtia și o rupeam sau o tăiam, o transformam în mici pătrate, și aceasta este ce foloseam pentru a ne șterge”, le-a mai povestit Lizzie urmăritorilor de pe TikTok.

Cu peste 190.000 de urmăritori pe TikTok și peste 1,9 milioane de aprecieri, Lizzie a atras multe comentarii la videoclipul în care făcea mărturisirile șocante legate de viața sa.

„Cum poate fi hârtia igienică un „articol de lux”, și săi ai ziare și reviste? (…) „OMG, ce ai fi făcut dacă aveai menstruație!?”, sau „Cum poate cerneala de pe hârtie să fie bună pentru oricare parte a zonei inferioare?”, sunt doar câteva dintre comentariile fanilor săi.

