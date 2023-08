Imaginația hoților nu are limite! Doi bărbați au încercat să fure un bancomat cu un motostivuitor (VIDEO)

Se pare că imaginația hoților nu cunoaște limite. Doi bărbați care au încercat să fure un bancomat în Statele Unite cu ajutorul unui motostivuitor sunt căutați de polițiști.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au stârnit amuzamentul oamenilor legii. După ce a folosit utilajul pentru a dărâma bancomatul, unul dintre infractori a încercat să urce ATM-ul în spatele unei camionete condusă de complicele său, notează .

At approximately 6:15 AM on Wednesday, August 2, 2023, two suspects orchestrated the theft of

an ATM machine from the Safe Credit Union on Watt Avenue in North Sacramento. While one individual

operated a forklift, the other drove a white pickup truck. After the suspect…

