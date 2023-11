Imagini cu primul grup de ostatici, eliberat de Hamas, după 49 de zile de captivitate în Gaza. 13 persoane, predate Egiptului (VIDEO)

Primul grup de ostatici a fost eliberat de gruparea Hamas, după 49 de zile în care au fost ținuți în Gaza. Cei 13 israelieni au fost predați serviciului de securitate Shin Bet, potrivit unui oficial israelian, informează .

Au fost deja publicate și primele imagini ale ostaticilor israelieni aflați în ambulanțe, care se îndreaptă spre trecerea Rafah din Egipt.

First look on a night of anticipatipn: ICRC vehicles carrying elderly and others across Rafah border crossing. Filmed by NPR producer in Gaza, Anas Baba.

