Imagini de groază din Shanghai: Oameni înfometați, alungați din case sau bătuți pe străzi și animale ucise / Autoritățile chineze au impus strategia ”zero cazuri COVID” până miercuri (VIDEO)

Autoritățile chineze vor să oprească până miercuri transmiterea comunitară a coronavirusului în afara zonelor aflate în carantină din Shanghai, așa încât să poată relaxa mai mult restricțiile, informează . Asta în condițiile în care măsurile extrem de dure, instituite luna trecută, i-au adus pe oameni pe culmile disperării. Ei nu au avut voie să iasă din casă nici măcar să-și cumpere mâncare, așa că mulți efectiv au făcut foamea. Pe fondul tensiunilor apărute, autoritățile forțează pentru a opri transmiterea comunitară a coronavirusului.

extremely rare protests in shanghai

thousands of chinese take to the streets, angry about lockdown > — ian bremmer (@ianbremmer)

Luni, China a anunțat că trei persoane au murit din cauza COVID la Shanghai. Decesele sunt primele legate de SARS-CoV-2 care au fost recunoscute oficial de autorități din martie 2020 până în prezent.

Disperare în Shanghai din cauza măsurilor anti-COVID luate de autorități

Autoritățile chineze au plasat în carantină 25 de milione de oameni câți sunt în metropolă. Ei nu au avut voie să iasă din casă nici măcar să-și cumpere alimente. Alții fost forțați să-și predea casele pentru a fi transformate în centre de carantină.

Animalele de companie ale persoanelor testate pozitiv sunt luate pentru a fi eutanasiate, după cum arată imagini postate pe rețelele sociale:

Pets from people getting tested positive for covid are being collected to be killed in . is evil. — Germs of Woke CCP (@GermsofCCP)

În alte clipuri se văd oameni bătuți pe stradă de polițiști îmbrăcați în combinezoane.

NEW – Police use increasingly brutal force to enforce the Communist Party quarantine orders in . — Disclose.tv (@disclosetv)

Big Whites just beating people in the streets in Shanghai — Jack Posobiec ☦️ (@JackPosobiec)

Alte înregistrări video arată localnici sau care

Controverse privind numărul de decese COVID raportate în Shanghai

Luni, autoritățile chineze au raportat că trei persoane din Shanghai au murit de COVID. Victimele aveau între 89 și 91 de ani și nu erau vaccinate.

Se speculează că numărul ar putea fi cu mult mai mare, ceea ce explică disperarea decidenților de a pune capăt transmiterii virusului.

notează că într-un spital din Shanghai au fost raportate zeci de decese la pacienți în vârstă care aveau coronavirus, dar care nu au fost raportate ca decese COVID. Asta deși persoanele respective au murit în condiții asemănătoare precum cele trei.

Jurnaliștii mai remarcă faptul că autoritățile au impus carantina în Schanghai când încă nu raportaseră nicio victimă.

Anunțarea deceselor ar putea fi și o tactică a decidenților de a încuraja lumea să se vaccineze. Asta în contextul în care în Shanghai doar 38% dintre locuitorii de peste 60 de ani sunt complet vaccinați.

Peste 320.000 de cazuri COVID au fost înregistrate în Shanghai de la începutul lunii martie.