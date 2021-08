Haos în Afganistan: Mai mulți oameni ar fi căzut dintr-un avion în timp ce își lua zborul de pe aeroportul din Kabul

Imagini terifiante au fost surprinse pe aeroportul din Kabul, luat cu asalt de către civilii afgani care vor să fugă de militanții talibani, proaspăt ajunși la putere.

În încercarea de a părăsi Afganistanul, mai mulți oameni ar fi căzut dintr-un avion în timp ce acesta își lua zborul, scrie Digi.

Mai multe imagini cu puternic impact emoțional au surprins oameni care au vrut să plece cu un avion militar american și și-au pierdut viața după ce au căzut din aparatul de zbor în timp ce acesta lua altitudine.

Nu se știe deocamdată dacă victimele erau în zona trenului de aterizare și au căzut când a început retragerea acestuia în corpul avionului.

Talibanii au intrat duminică în capitala Kabul, fiind ultimul oraș ce rămăsese sub controlul forțelor guvernamentale afgane.

Fostul președinte afgan a fugit din țară după ce a demisionat, iar talibanii deja au ocupat Palatul Prezidențial. NATO ajută la securizarea aeroportului din Kabul pentru a permite evacuarea cetățenilor occidentali, iar localnicii încearcă cu disperare să fugă din calea insurgenților, astfel că toate drumurile din jurul capitalei sunt blocate. Între timp, majoritatea diplomaților occidentali au părăsit capitala Kabul.

Oamenii au luat cu asalt aeroportul din Kabul

Aeroportul din Kabul a fost luat cu asalt, în ultimele ore, de cetățenii afgani și străini care își doresc să plece din țară. Potriviți unui martor care a relatat de la fața locului pentru BBC, sala de plecări s-a transformat într-un adevărat haos, iar mai mulți angajați ai aeroportului și-au părăsit posturile, încercând la rândul lor să fugă din țară.

DISCLAIMER: DISTURBING FOOTAGE❗️❗️❗️

Two people who tied themselves to the wheels of an aircraft flying from Kabul, tragically fall down. pic.twitter.com/Gr3qwGLrFn

— Tehran Times (@TehranTimes79) August 16, 2021