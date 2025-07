Impact mortal în Marea Britanie: Două bătrâne au murit după ce un BMW furat a lovit azilul în care locuiau

în vârstă au murit și alte opt persoane au fost rănite după ce un urmărit de poliție a lovit un azil din Sunderland, nord-estul Angliei.

Incidentul s-a petrecut miercuri seară, în jurul orei 21:40, când mașina s-a izbit violent de clădirea Highcliffe Care Home, unde erau internați aproximativ 60 de pacienți, majoritatea suferind de demență, relatează .

Victimele, rezidente ale centrului, aveau în jur de 80 și 90 de ani. Potrivit autorităților, două persoane de 21 de ani au fost arestate, una dintre ele fiind și acuzată de conducere agresivă. Amândoi sunt acum suspectați de omor prin imprudență și se află în custodia poliției.

Accidentul a avut loc după ce polițiștii au pornit în urmărirea BMW-ului, suspectat că ar fi fost furat cu doar 20 de minute înainte din Newcastle.

Opt persoane au fost transportate la spital, dintre care șapte au fost externate între timp. Imagini de la fața locului arată o gaură uriașă în peretele azilului, cu moloz și mobilă distrusă.

