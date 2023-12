În Europa se află cel mai mic stat din lume! Acesta are un singur locuitor, monedă proprie și imn național

Cel mai mic stat din lume . Este vorba despre Sealand sau Principatul Sealand, ce are un singur locuitor. Acesta are propriul imn și propria monedă.

Sealand este o monarhie așezată de cealaltă parte a Mării Nordului și are propria monedă, timbre poștale, constituție și imn național.

Despre acest loc, jurnaliștii de la au scris ca fiind „o fărâmă de proprietate imobiliară în largul coastei engleze care și-a declarat independența de Marea Britanie, în 1967, Sealand are un singur locuitor. Această țară este mare cât două terenuri de tenis, dar care nu este recunoscută de statele membre NATO”.

This week on 60 Minutes, Jon Wertheim reported on Sealand, the tiny principality fueled by humor and determination. But first, he had to get there.

