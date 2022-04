Încă un general rus a fost ucis de trupele ucrainene. Vladimir Frolov a fost înmormântat sâmbătă (FOTO)

Rusia a pierdut încă un general în războiul pe care l-a declanșat în Ucraina. Este vorba despre general-maior Vladimir Frolov, comandantul adjunct al Armatei a 8-a. Oficialii ruși au recunoscut că acesta a fost ucis. Frolov a fost înmormântat sâmbătă, la Sankt Petersburg, notează

Vladimir Frolov comanda forțe în , orașul-port în care se duc cele mai grele lupte.

NEXTA precizează că numărul generalilor ruși care au murit în războiul declanșat în Ucraina a ajuns la șapte.

