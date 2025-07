Incendiu de vegetație în apropiere de Marsilia. Un aeroport a fost închis, iar populația a fost sfătuită să se adăpostească

Un de vegetație izbucnit marți în apropiere de orașul Les Pennes-Mirabeau, în sudul Franței, a avansat rapid spre Marsilia, al doilea cel mai mare al țării, determinând autoritățile să închidă temporar aeroportul și să emită recomandări de adăpostire pentru locuitori, transmite , citat de către Adevărul.

Focul, alimentat de rafale de vânt de până la 70 km/h, a afectat o suprafață de aproximativ 350 de hectare. Fumul dens a ajuns până în centrul orașului, iar localnicii au descris atmosfera drept „apocaliptică”.

Prefectura din regiune a cerut populației din arondismentul 16 al Marsiliei să rămână în locuințe, să închidă ușile și ferestrele și să evite deplasările pentru a ușura munca intervenția echipelor de salvare. „Incendiul este acum la porțile Marsiliei”, a transmis primarul Benoît Payan pe rețeaua X.

Peste 160 de pompieri, acționează pentru stingerea flăcărilor. Din cauza incendiului, traficul aerian pe Aeroportul Internațional Marseille-Provence a fost suspendat începând cu ora prânzului. Mai multe zboruri au fost redirecționate spre aeroporturile din Nisa, Nîmes și alte destinații apropiate, a declarat un purtător de cuvânt al aeroportului.

Totodată, compania națională de căi ferate SNCF a anunțat suspendarea trenurilor care pleacă spre nord și vest din Marsilia, din cauza unui incendiu izbucnit în apropierea liniilor ferate.

În paralel, în sud-vestul Franței, un alt incendiu activ în apropiere de orașul Narbonne a distrus deja aproximativ 2.000 de hectare, fiind intensificat de vânturi de 60 km/h, potrivit autorităților locale.

Incendiile de vegetație s-au intensificat în întreaga regiune mediteraneană, din cauza valurilor de căldură care au cuprins o mare parte din Europa, cu episoade recente în Grecia și Spania.

This is on the outskirts of Marseille, France now 🔥👀

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1)