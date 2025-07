Incendiu la bordul unui avion Ryanair. 18 răniți în timpul evacuării de urgență (VIDEO)

Un incident grav a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă pe aeroportul din Palma de Mallorca, unde un avion Ryanair a fost evacuat de urgență din cauza unui incendiu minor la bord.

În urma evacuării, 18 persoane au suferit răni ușoare, dintre care șase au fost transportate la spitale locale, însă niciuna dintre victime nu se află în stare gravă, informează .

Avionul, care efectua zborul RK3446 de la Manchester la Palma de Mallorca, a fost nevoit să oprească pe pistă din cauza unui semnal de incendiu. Deși focul nu a fost vizibil, sistemul de detecție a alertat echipajul, care a activat procedurile de urgență.

Imagini video postate pe rețelele sociale arată pasageri evacuând avionul prin ieșirile de urgență și coborând pe aripă.

Developing ! A Ryan air B737 aircraft was evacuated on the apron of the Son Sant Joan Airport in Palma due to a fire incident leaving 18 with minor injuries.

During the incident, passengers were evacuated through the emergency exits, where some passengers jumped from the wings…

— FL360aero (@fl360aero)