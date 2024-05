Incendiu la sediul Novo Nordisk, în Copenhaga. Norul de fum, vizibil de la 30 km (VIDEO)

s-a produs, miercuri, în clădirea de birouri a companiei farmaceutice daneze Novo Nordisk, care se află în apropiere de Copenhaga.

este în curs de desfășurare, iar în jur de 100 de pompieri se află la fața locului. Toate persoanele au fost evacuate din clădire și, din fericire, nu s-au raportat răniți, conform

Șeful de operaţiuni al pompierilor, Martin Smith, a declarat că stingerea incendiului ar trebui să dureze mai mult timp, dar fumul emanat „nu este toxic”.Această informare a fost transmisă și de compania farmaceutică.

Focul a izbucnit într-un container de pe un șantier de construcție al companiei și s-a extins la acoperișul clădirii de birouri.

Norul uriaș de fum era vizibil de la o distanță de 30 de kilometri. Incidentul are loc la mai puțin de o săptămână după cel declanșat, pe 16 mai, pe un alt șantier al companiei Novo Nordisk, la Kalundborg. Incendiul acesta nu a avut niciun impact asupra producției de medicamente.

The headquarters of Novo Nordisk, Europe's largest company, is on fire. This is the second fire in a week

A major fire has broken out in the headquarters building of the Danish pharmaceutical company Novo Nordisk – the second fire in a week. The fire started outside but then…

— NEXTA (@nexta_tv)