Un incendiu a izbucnit în clădirea unui teatru din capitala Franței, , chiar în timp ce pe scenă avea loc o reprezentație. Un număr de 1.500 de oameni au fost evacuați de autorități înainte să se producă o tragedie.

Focul a izbucnit la Theatre des Champs-Elysées, în jurul orei 20.00, chiar în timpul unei reprezentații cu opera Persée, după cum relatează publicația le Figaro. Alertați, au intervenit și au evacuat 1.500 de oameni din zonă.

Potrivit relatărilor martorilor, la câteva minute după începerea spectacolului, fumul era vizibil din exteriorul clădirii. Practic, imediat după începerea operei, a fost declanșată alerta de incendiu.

I was tonight at . Just after the beginning of the opera, we heard the fire alarm and we were evacuated outside the building because of the start of a fire (apparently in the restaurant above the theatre). We are safe !

▪︎ Thank you to the firefighters of Paris !

