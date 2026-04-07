Președintele american Donald Trump a lansat un nou val de critici la adresa aliaților din NATO, acuzându-i că nu au sprijinit Statele Unite într-un conflict cu Iranul. Declarațiile, făcute înaintea vizitei secretarului general Mark Rutte la Washington, readuc în prim-plan tensiunile din cadrul alianței și controversa legată de Groenlanda.

„Totul a început cu Groenlanda”

Donald Trump a reluat una dintre cele mai sensibile teme din relațiile transatlantice, afirmând că disputa cu aliații europeni a pornit de la dorința SUA de a prelua controlul asupra Groenlandei, conform Agerpres.

„Știți, totul a început, dacă vreți să știți adevărul, cu Groenlanda. Noi vrem Groenlanda. Ei nu vor să ne-o dea. Și le-am spus +La revedere+”, a declarat liderul american.

În trecut, Trump a sugerat chiar anexarea acestui teritoriu arctic aflat sub suveranitatea Danemarcei, stat membru NATO, însă a făcut un pas înapoi în urma reacțiilor dure venite din Europa.

NATO, „un tigru de hârtie”

Criticile președintelui american la adresa alianței au fost reluate într-un ton dur. Trump a descris NATO drept „un tigru de hârtie”, susținând că rivalii geopolitici nu se tem de această structură militară.

El l-a invocat pe Vladimir Putin, afirmând că liderul rus „nu se teme de NATO”, dar că „se teme foarte tare” de Statele Unite.

De asemenea, Trump a acuzat aliații că nu au oferit sprijin concret în contextul unui conflict cu Iranul: „Au făcut tot ce au putut ca să nu ne ajute. Nici măcar nu au vrut să ne pună la dispoziție piste de aterizare”.

Vizita lui Mark Rutte, pe fondul tensiunilor

În acest context tensionat, Mark Rutte este așteptat la Washington pentru o serie de întâlniri la nivel înalt. Acesta urmează să discute cu Donald Trump, dar și cu oficiali americani de rang înalt, precum Marco Rubio și Pete Hegseth.

În ciuda criticilor, Trump a avut și cuvinte de apreciere la adresa lui Rutte: „Este un tip grozav. Secretarul general este fantastic”.

De luni de zile, Rutte încearcă să mențină un echilibru fragil între apărarea aliaților europeni și evitarea escaladării conflictului verbal cu liderul de la Casa Albă.

Critici extinse și către aliații din Asia

Nemulțumirile lui Trump nu s-au limitat la Europa. Președintele american a criticat și parteneri strategici din Asia, precum Coreea de Sud, Japonia și Australia, acuzându-i de lipsă de implicare.

El a menționat prezența militară americană în Coreea de Sud și relația sa cu liderul nord-coreean Kim Jong Un: „Avem 45.000 de soldați acolo pentru a-i proteja. Mă înțeleg foarte bine cu el. A spus lucruri foarte frumoase despre mine”.

Declarațiile sale s-au încheiat într-o notă surprinzătoare: „Ați observat ce bine merge treaba în Coreea de Nord, chiar foarte bine”.