Mircea Lucescu urmează să fie reevaluat în scopul montării unui , care preia funcțiile plămânilor sau pe cele ale inimii, când aceste organe sunt prea slăbite ca să funcționeze singure.

Fostul selecționer este în stare critică, internat la . Conform informațiilor furnizate de ce se ocupă de cazul său, el ar putea fi supus unei intervenții prin care să i se monteze un dispozitiv de tip ECMO.

Mircea Lucescu va fi reevaluat medical

Reprezentanți Spitalului Universitar de Urgență au anunțat, în cea mai recentă informare despre sănătatea fostului că iau în calcul o nouă intervenție chirurgicală. Aceasta va fi posibilă după o reevaluare medicală a lui Mircea Lucescu. În echipa de medici care se va ocupa de acest caz a fost cooptat și un medic cardiolog român care profesează în Franța, Marius Andronache.

În cursul zilei de luni, 6 aprilie, o echipă multidiscliplinară de la Spitalul Universitar București s-a întrunit pentru a analiza cele opțiunile de tratament. Urmează ca în cursul zilei de marți, 7 aprilie, să aibă loc o nouă evaluare a pacientului.

„În cursul zilei de luni a avut loc întrunirea echipelor medicale care îl îngrijesc pe domnul Mircea Lucescu (Cardiologie, ATI, Chirurgie cardiacă, Hematologie), împreună cu un medic cardiolog român care activează în Franţa, la solicitarea familiei. La această întâlnire a participat şi familia pacientului. Pentru moment decizia este că se va continua tratamentul iniţiat, apreciindu-se corectitudinea acestuia. În cursul zilei de mâine starea pacientului va fi reevaluată şi se va lua în calcul posibilitatea unei intervenții invazive, de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO)”, se arată într-un comunicat al spitalului.

ECMO (Oxigenare prin Membrană Extracorporală) este un dispozitiv avansat care asigură suport organelor vitale mult prea slăbite să funcționeze singure. Este vorba despre un echipament care preia funcțiile plămânilor sau pe cele ale inimii.

Cine este medicul român venit din Franța?

În echipa medicală ce se ocupă de Mircea Lucescu a fost cooptat și medicul cardiolog Marius Andronache, care profesează la Argenteuil, într-o clinică specializată în cardiologie. El este absolvent Facultății de Medicină din cadrul UMF Cluj-Napoca și are o experiență de peste 22 de ani în domeniul cardiologiei și aritmologiei intervenționale.

Este membru al Societății Române de Cardiologie, al Societății Române de Stimulare Cardiacă și Electrofiziologie și al Societății Române de Reanimare, conform sursei. Prezența medicului Andronache a fost solicitată de familia Lucescu. El participă la deciziile clinice cu privire la tratamentul pacientului.

De altfel, potrivit relatărilor din Prosport.ro, familia ar fi dorit transferul tehnicianului la clinica „Alleray-Labrouste” din Paris. Starea acestuia nu a permis călătoria, însă.

Ce beneficii ar aduce ECMO pentru Mircea Lucescu

Un dispozitiv de tip ECMO, care susține funcțiile inimii nu reprezintă un tratament în sine. Este o alternativă care, în cazul lui Mircea Lucescu se poate dovedi utilă, dat fiind că permite inimii să se odihnească și să se refacă. Aceasta în condițiile în care funcțiile sale sunt preluate de dispozitivul medical care menține funcționale organele vitale (creierul, rinichii) .

De regulă se apelează la dispozitive ECMO în situații critice, în caz de infarct miocardic masiv, insuficiență respiratorie severă sau după intervenții chirurgicale cardiace foarte complexe, când inima nu poate reporni singură.

Lucescu este internat în a Spitalul Universitar București din 29 martie, când i s-a făcut rău în timpul unui antrenament al naționalei de fotbal. Ulterior, în ziua în care urma să fie externat, tehnicianul a suferit un infarct, iar de atunci se află la ATI.