Canada ar putea adera la Uniunea Europeană

Reevaluarea relațiilor cu și o eventuală aderare la blocul comunitar ar putea fi o idee bună, cred majoritatea canadienilor. Ei au răspuns unui sondaj de opinie pe această temă. Repondenții cred că țara lor, Canada, trebuie să ia în considerare o astfel de opțiune. Atitudinea ostilă a lui Donald Trump și amenințările sale sunt de natură să schimbe percepția canadienilor față de SUA, informează EFE.

Sondajul a fost realizat între 22 şi 26 martie de Spark Advocacy, pe un eşantion format din 4.000 de oameni. Conform datelor publicate, 25% dintre respondenţi consideră aderarea la UE o idee bună. Alți 58% spun că o astfel de inițiativă merită explorată. Doar 17% dintre canadienii intervievaţi de Spark Advocacy au indicat că potenţiala aderare a la UE este o „idee proastă”.

În funcţie de afilierea politică, o majoritate a liberalilor, conservatorilor, social-democraţilor şi naţionaliştilor din Quebec sunt în favoarea luării în considerare a aderării. Cea mai puternică opoziţie vine din partea conservatorilor. Astfel, 33% dintre ei susțin că ideea este proastă. Chiar și așa, 17% dintre simpatizanții Partidului Conservator spun că ar fi o idee bună, iar 50% susţin luarea în considerare a acesteia.

Mai mult, 64% dintre cei chestionaţi au declarat că ieşirea Regatului Unit din UE a fost o greşeală.

Ce motivează opiniile canadienilor

Bruce Anderson, director de strategie la Spark Advocacy, a scris pe blogul său că „ostilitatea constantă a lui Trump faţă de NATO a contribuit la alimentarea dorinţei canadienilor pentru un viitor în care alegerile administraţiei SUA să aibă un impact mai mic asupra vieții lor. Canada își caută alți aliați în condițiile în care SUA devin ostile.

„Canadienii îşi văd ţara ca fiind mai bine poziţionată, având acces la vânzarea produselor noastre pe pieţele globale şi cred că suntem mai capabili să abordăm ameninţările la securitate şi problemele globale, cum ar fi schimbările climatice, atunci când lucrăm cu alte ţări”, a apreciat Anderson.

Ideea aderării Canadei la Uniunea Europeană nu este nouă. Un alt sondaj, de anul trecut, arăta că 44 dintre locuitorii țării ar fi acceptat o astfel de inițiativă. Discuțiile au devenit mai frecvente pe măsură ce țara s-a confruntat cu amenințările lui Donald Trump. Încă de la începutul celui de-al doilea mandat, el a vorbit adesea despre transformarea Canadei în „al 51-lea stat” din SUA.

Deși aderarea deplină la UE este puțin probabilă pe termen scurt și nici nu sunt cunoscute astfel de planuri, ea nu este imposibilă. Mai ales dacă avem în vedere situația geopolitică tot mai complicată.

Liderii europeni au invitat Canada în UE

O inițiativă care să ducă la aderarea în blocul comunitar nu este cunoscută la acest moment. Cu toate acestea, mai mulți lideri europeni au lansat invitații pentru omologii lor din Canada să ia în considerare un astfel de proiect. Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a susținut că statul nord-american ar putea ar putea face acest pas.

El a invocat atractivitatea globală a Uniunii Europene, vorbind la conferința „Europa 2026” de la Berlin, alături de omologul său german Johann Wadephul. Barrot a susținut că UE atrage din ce în ce mai mulți parteneri dincolo de granițele sale, pe fondul tensiunilor geopolitice în creștere.

Declarația a fost prezentată ca parte a unei argumentații potrivit căreia UE se profilează ca o „a treia superputere” capabilă să echilibreze rivalitatea dintre Statele Unite și China. Liderii europeni fac presiuni pentru consolidarea rolului geopolitic al blocului, pe fondul războiului Rusiei în Ucraina și al războiului SUA în Orientul Mijlociu.

„În prezent, nouă țări sunt candidate oficiale la aderarea la UE. Altele s-ar putea alătura lor. Islanda, în câteva săptămâni sau luni. Și poate Canada, la un moment dat”, a spus Barrot.

Oficialii de la Ottawa resping ideea

Președintele finlandez Alexander Stubb i-a sugerat prim-ministrului canadian că ar trebui să „se gândească” la aderarea la UE. El a vorbit și despre existența unor semnale de reînnoire a relațiilor cu Regatul Unit, menționând dezbaterile de la Londra privind strângerea legăturilor cu piața unică. De asemenea, a făcut referire la cooperarea cu țări precum India și Elveția.

Pe de altă parte, un purtător de cuvânt al președintei Comisiei Europene, a relatat că Ursula von der Leyen, a reacționat cu entuziasm la sondajele privind o posibilă aderare a Canadei la UE. Ea a respins, în cele din urmă, ideea ca fiind imposibil de pus în practică. De altfel, Canada a respins deja orice sugestie privind aderarea la UE. Premierul Mark Carney a spus că nu există planuri de aderare la bloc.

„Răspunsul scurt este nu. Nu aceasta este intenția. Nu aceasta este calea pe care ne-am angajat”, a spus premierul canadian, la începutul acestui an.

În schimb, canadienii doresc consolidarea relațiilor fără a obține statutul de membru, inclusiv printr-un nou parteneriat strategic în domeniul apărării și securității cu UE.