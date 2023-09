Incendiul de vegetație din nord-estul Greciei a distrus în 11 zile o suprafață mai mare decât New York City (FOTO, VIDEO)

Incendiul de vegetație care arde de 11 zile în nord-estul Greciei a distrus o suprafață mai mare decât New York City, arată sistemul Copernicus al UE, marți, în contextul în care pompieri din cinci țări se luptă cu flăcările, relatează .

Alimentat de rafalele puternice de vânt și de vremea caldă, incendiul izbucnit în apropierea orașului Alexandroupolis s-a extins rapid în regiunea Evros. Este deja cel mai letal incendiu din Europa din această vară, în condițiile în care săptămâna trecută au murit cel puțin 20 de persoane. Întinderi de verdeață au fost transformate în pământ ars, iar gospodăriile oamenilor au fost distruse.

crews use water-dropping planes as continue to rage in ‘s Evros region

Într-o postare pe Twitter, Serviciul pentru gestionarea urgențelor al Copernicus a menționat că flăcările au distrus cel puțin 808,7 kilometri pătrați. Spre comparație, New York City are o suprafață de 778,2 kilometri pătrați.

The satellite systems are helping Greek authorities to assess the impact and extent of the wildfires.

Over 20 maps of the affected areas have been issued since the activation of the Mechanism.

The maps show how the wildfires have spread ↓

