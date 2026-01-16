B1 Inregistrari!
Surse: Fiul lui Ramzan Kadîrov, în stare critică după un accident. El a fost transportat la Moscova

Traian Avarvarei
16 ian. 2026, 23:55
Dictatorul rus Vladimir Putin și dictatorul cecen Ramzan Kadîrov. Sursa foto: Hepta - Sputnik / Vyacheslav Prokofyev

Adam Kadîrov, fiul liderului cecen Ramzan Kadîrov, e în stare critică după un accident rutier în Groznîi. El a fost transportat cu elicopterul la Moscova.

Fiul lui Kadîrov, în stare critică

Coloana oficială a lui Adam Kadîrov se deplasa cu viteză mare în Groznîi, când a făcut accident. Mai multe mașini au fost implicate, fiind rănite mai multe persoane, spun sursele opoziției cecene, Niyso, citate de Meduza.

Adam Kadîrov a fost grav rănit. El a fost adus pentru îngrijiri la Moscova cu un un avion al ministerului Situațiilor de Urgență din Rusia.

Tânărul are un rol important în Cecenia, fiind secretar al Consiliului de Securitate. De asemenea, el a fost pus de tatăl său să supravegheze Ministerul de Interne al țării.

De-a lungul timpului, chiar dacă are doar 18 ani, Adam a ocupat mai multe funcții de rang înalt în Cecenia.

