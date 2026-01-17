B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » NATO organizează exerciții militare în Groenlanda. Statele Unite au fost invitate

NATO organizează exerciții militare în Groenlanda. Statele Unite au fost invitate

Selen Osmanoglu
17 ian. 2026, 09:28
NATO organizează exerciții militare în Groenlanda. Statele Unite au fost invitate
NATO sursa foto: NATO
Cuprins
  1. SUA, NATO și exercițiile din Arctica
  2. Exercițiile, legate de Rusia
  3. Groenlanda și tensiunile geopolitice

Statele Unite au fost invitate să participe la exerciții militare în Groenlanda, a anunțat vineri șeful Comandamentului Arctic Danez, generalul Soren Andersen. Oficialul danez a precizat că aceste manevre au legătură cu evoluțiile militare din Rusia și cu situația de securitate din regiunea Arctica.

SUA, NATO și exercițiile din Arctica

„Desigur, Statele Unite, în calitate de membru NATO, sunt invitate aici”, a declarat generalul Soren Andersen reporterilor de pe o navă a marinei daneze acostată în portul Nuuk, capitala Groenlandei, conform Agerpres.

Ofițerul danez a precizat că a discutat în aceeași zi cu aliații NATO, inclusiv cu americanii, și i-a invitat să „vină aici”. Aceste declarații vin după ce mai multe țări europene membre NATO, inclusiv Franța și Germania, au trimis deja trupe în Groenlanda pentru a-și pregăti armatele pentru viitoare exerciții pe vreme rece în Arctica, fără implicarea deocamdată a Statelor Unite.

Exercițiile, legate de Rusia

Generalul Andersen a explicat contextul acestor manevre militare: „Din punctul meu de vedere, este legat de Rusia. Este vorba despre ceea ce se întâmplă în Ucraina”.

„Vedem cum desfășoară Rusia războiul în Ucraina și, când războiul din Ucraina se va termina – sperăm cu un rezultat favorabil pentru Ucraina – credem că Rusia va redistribui resursele pe care le folosește în prezent în Ucraina către alte teatre de operațiuni, inclusiv Arctica”, a adăugat el.

Groenlanda și tensiunile geopolitice

Desfășurarea trupelor are loc pe fondul tensiunilor legate de statutul Groenlandei, teritoriu autonom danez. Președintele Donald Trump a declarat în trecut că dorește să „cucerească într-un fel sau altul” insula, iar unii experți interpretează aceste manevre drept un „semnal strategic” pentru Washington.

Casa Albă a afirmat însă că această desfășurare nu va avea „niciun impact” asupra obiectivului președintelui de a „dobândi” Groenlanda.

Andersen a adăugat că, în cei doi ani și jumătate de când se află la comandă pe insulă, nu a observat nicio navă de război rusească sau chineză în regiune. Totodată, președintele Donald Trump insistă că SUA au nevoie de Groenlanda pentru securitatea lor națională și pentru a limita avansul Rusiei și Chinei în Arctica.

Tags:
Citește și...
Președintele brazilian Lula și Ursula von der Leyen au salutat acordul comercial UE-Mercosur
Externe
Președintele brazilian Lula și Ursula von der Leyen au salutat acordul comercial UE-Mercosur
Surse: Fiul lui Ramzan Kadîrov, în stare critică după un accident. El a fost transportat la Moscova
Externe
Surse: Fiul lui Ramzan Kadîrov, în stare critică după un accident. El a fost transportat la Moscova
Tensiuni între două țări NATO. Grecia ia în calcul extinderea apelor teritoriale, în pofida tensiunilor cu Turcia. Ce reacții riscă să provoace decizia
Externe
Tensiuni între două țări NATO. Grecia ia în calcul extinderea apelor teritoriale, în pofida tensiunilor cu Turcia. Ce reacții riscă să provoace decizia
Doi români, arestați în Italia pentru furt. Unul dintre ei a reușit să ia arma unui polițist și să tragă cu ea
Externe
Doi români, arestați în Italia pentru furt. Unul dintre ei a reușit să ia arma unui polițist și să tragă cu ea
Acești funcționari vor fi urmăriți printr-o aplicație în timpul programului de lucru. Motivul pentru care s-a luat această decizie
Externe
Acești funcționari vor fi urmăriți printr-o aplicație în timpul programului de lucru. Motivul pentru care s-a luat această decizie
Bulgaria, în haos politic: Președintele a anunțat că vor avea loc alegeri anticipate. Este al optulea scrutin în patru ani
Externe
Bulgaria, în haos politic: Președintele a anunțat că vor avea loc alegeri anticipate. Este al optulea scrutin în patru ani
Casa Albă susține că Iranul a suspendat execuțiile a 800 de manifestanți după amenințările lui Trump: „Toate opțiunile rămân pe masă”
Externe
Casa Albă susține că Iranul a suspendat execuțiile a 800 de manifestanți după amenințările lui Trump: „Toate opțiunile rămân pe masă”
Poporul care a intrat deja în anul 2976. Secretul calendarului amazigh
Externe
Poporul care a intrat deja în anul 2976. Secretul calendarului amazigh
Fostul președinte al Coreei de Sud, condamnat la închisoare pentru tentativă de lege marțială. Câți are are de executat
Externe
Fostul președinte al Coreei de Sud, condamnat la închisoare pentru tentativă de lege marțială. Câți are are de executat
Gerul extrem face primele victime confirmate în Europa. Cum sunt afectați oamenii care trăiesc pe străzi
Externe
Gerul extrem face primele victime confirmate în Europa. Cum sunt afectați oamenii care trăiesc pe străzi
Ultima oră
11:26 - Militar din Constanța, condamnat cu suspendare după ce a fost prins conducând sub influența drogurilor
10:35 - Președintele brazilian Lula și Ursula von der Leyen au salutat acordul comercial UE-Mercosur
09:56 - Vremea, 17 ianuarie. Iată la ce temperaturi să ne așteptăm
08:59 - Sfântul Antonie cel Mare, prăznuit pe 17 ianuarie. Viața și învățăturile unuia dintre marii sfinți ai creștinătății
08:29 - Captură importantă de droguri la Constanța. Două persoane, reținute pentru trafic
23:59 - Polițist din Constanța, prins în flagrant când lua mită 5.000 de euro. Ce măsuri au fost aplicate de DNA
23:55 - Surse: Fiul lui Ramzan Kadîrov, în stare critică după un accident. El a fost transportat la Moscova
23:30 - Casa Faimoșilor de la Survivor a căzut iar. Tamaș: „Mi-a venit un bambus în cap. Am amețit”. Scandal între Naba Salem și Cristi Boureanu
23:17 - MApN aduce influencerii în mijlocul antrenamentelor militare. Cum încearcă armata să ajungă la tineri prin emisiunea „Armata influencerilor”
23:00 - Fundația lui Mihai Neșu trebuie să plătească impozite de 36.000 de euro: „Vreau să cred că domnului Bolojan i-a scăpat această decizie”