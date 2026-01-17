Statele Unite au fost invitate să participe la exerciții militare în Groenlanda, a anunțat vineri șeful Comandamentului Arctic Danez, generalul Soren Andersen. Oficialul danez a precizat că aceste manevre au legătură cu evoluțiile militare din și cu situația de securitate din regiunea Arctica.

SUA, NATO și exercițiile din Arctica

„Desigur, Statele Unite, în calitate de membru NATO, sunt invitate aici”, a declarat generalul Soren Andersen reporterilor de pe o navă a marinei daneze acostată în portul Nuuk, capitala Groenlandei, conform Agerpres.

Ofițerul danez a precizat că a discutat în aceeași zi cu aliații NATO, inclusiv cu americanii, și i-a invitat să „vină aici”. Aceste declarații vin după ce mai multe țări europene membre NATO, inclusiv Franța și Germania, au trimis deja trupe în Groenlanda pentru a-și pregăti armatele pentru viitoare exerciții pe vreme rece în Arctica, fără implicarea deocamdată a Statelor Unite.

Exercițiile, legate de Rusia

Generalul Andersen a explicat contextul acestor manevre militare: „Din punctul meu de vedere, este legat de Rusia. Este vorba despre ceea ce se întâmplă în Ucraina”.

„Vedem cum desfășoară Rusia războiul în Ucraina și, când războiul din Ucraina se va termina – sperăm cu un rezultat favorabil pentru Ucraina – credem că Rusia va redistribui resursele pe care le folosește în prezent în Ucraina către alte teatre de operațiuni, inclusiv Arctica”, a adăugat el.

Groenlanda și tensiunile geopolitice

Desfășurarea trupelor are loc pe fondul tensiunilor legate de statutul Groenlandei, teritoriu autonom danez. Președintele Donald Trump a declarat în trecut că dorește să „cucerească într-un fel sau altul” insula, iar unii experți interpretează aceste manevre drept un „semnal strategic” pentru Washington.

Casa Albă a afirmat însă că această desfășurare nu va avea „niciun impact” asupra obiectivului președintelui de a „dobândi” Groenlanda.

Andersen a adăugat că, în cei doi ani și jumătate de când se află la comandă pe insulă, nu a observat nicio navă de război rusească sau chineză în regiune. Totodată, președintele Donald Trump insistă că SUA au nevoie de Groenlanda pentru securitatea lor națională și pentru a limita avansul Rusiei și Chinei în Arctica.