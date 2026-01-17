Fabrica de avioane militare de la Craiova riscă să rămână fără bani, după ce nu a respectat un contract cu Ministerul Apărării și mai are și datorii de achitat.

Fabrica trebuia să modernizeze 10 aeronave IAR-99 Standard la configuraţia IAR-99 Şoim. Contractul era de circa 275 de milioane de lei, fără TVA, și avioanele trebuiau livrate anul trecut. Ministerul Apărării a plătit un avans și, cum n-a primit avioanele, a notificat fabrica și cere banii înapoi. Modernizarea IAR-99 Şoim e vitală pentru ca 60–70% din instruirea viitorilor piloţi de F-16 să se poată face în ţară.

Directorul fabricii a dat asigurări că primele aeronave vor fi livrate curând. Pe lângă returnarea avansului, compania de stat se confruntă cu perspectiva unor penalităţi contractuale care pot ajunge până la 30 de milioane de euro pentru nerespectarea termenelor de livrare.

Ce spune Miruță despre situația de la Craiova

„La situaţia de la Avioane Craiova s-a întâlnit un prost cu un şmecher. Prostul este Avioane Craiova! Smecherul…mediul privat care a simţit o vulnerabilitate si a beneficiat de prostie. Mediul privat implică un spectru mai larg.

A fost contractul făcut acum 5 ani. Ministerul Apararii a dat un avans: te ajut să începi să îmi pregăteşti avioanele. A avut întârzieri în livrare până acum 3 ani. A expirat termenul.

Ce a făcut Ministerul Apărării este că a notificat Avioane Craiova că vor executa garanția. Ceea ce pentru Avioane Craiova poate să însemne stingerea luminii”, a declarat Radu Miruță (USR), noul ministru al Apărării, pentru

Directorul fabricii de avioane dă asigurări

Directorul fabricii de la Craiova, Nicu Fălcoi, recunoaște că datoriile faţă de armată ar închide fabrica, dar dă asigurări că primele avioane vor fi livrate curând.

„Există notificarea executării acelei scrisori de garanţie. Mâine, dacă vremea ţine cu noi, facem finalul testării în zbor a avioanelor. Eu am zis că este maximum 15 februarie. E vorba de o scrisoare de garanţie de 41 de milioane de lei. Problema este la penalităţile care vor fi facturate, 10-12 milioane de euro. Ar însemna falimentul fabricii”, a declarat Nicu Fălcoi, pentru Antena 3 CNN.

Între timp, Comisia Europeană tocmai a aprobat planul SAFE, prin care România pentru înzestrare militară.