B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Miruță: „La Avioane Craiova s-a întâlnit un prost cu un șmecher”. Situație uluitoare la singura fabrică de avioane militare din România

Miruță: „La Avioane Craiova s-a întâlnit un prost cu un șmecher”. Situație uluitoare la singura fabrică de avioane militare din România

Traian Avarvarei
17 ian. 2026, 19:09
Miruță: „La Avioane Craiova s-a întâlnit un prost cu un șmecher”. Situație uluitoare la singura fabrică de avioane militare din România
Radu Miruță (USR), ministrul Apărării. Sursa foto: Facebook / Radu Miruță
Cuprins
  1. Ce spune Miruță despre situația de la Craiova
  2. Directorul fabricii de avioane dă asigurări

Fabrica de avioane militare de la Craiova riscă să rămână fără bani, după ce nu a respectat un contract cu Ministerul Apărării și mai are și datorii de achitat.

Fabrica trebuia să modernizeze 10 aeronave IAR-99 Standard la configuraţia IAR-99 Şoim. Contractul era de circa 275 de milioane de lei, fără TVA, și avioanele trebuiau livrate anul trecut. Ministerul Apărării a plătit un avans și, cum n-a primit avioanele, a notificat fabrica și cere banii înapoi. Modernizarea IAR-99 Şoim e vitală pentru ca 60–70% din instruirea viitorilor piloţi de F-16 să se poată face în ţară.

Directorul fabricii a dat asigurări că primele aeronave vor fi livrate curând. Pe lângă returnarea avansului, compania de stat se confruntă cu perspectiva unor penalităţi contractuale care pot ajunge până la 30 de milioane de euro pentru nerespectarea termenelor de livrare.

Ce spune Miruță despre situația de la Craiova

„La situaţia de la Avioane Craiova s-a întâlnit un prost cu un şmecher. Prostul este Avioane Craiova! Smecherul…mediul privat care a simţit o vulnerabilitate si a beneficiat de prostie. Mediul privat implică un spectru mai larg.

A fost contractul făcut acum 5 ani. Ministerul Apararii a dat un avans: te ajut să începi să îmi pregăteşti avioanele. A avut întârzieri în livrare până acum 3 ani. A expirat termenul.

Ce a făcut Ministerul Apărării este că a notificat Avioane Craiova că vor executa garanția. Ceea ce pentru Avioane Craiova poate să însemne stingerea luminii”, a declarat Radu Miruță (USR), noul ministru al Apărării, pentru Antena 3 CNN.

Directorul fabricii de avioane dă asigurări

Directorul fabricii de la Craiova, Nicu Fălcoi, recunoaște că datoriile faţă de armată ar închide fabrica, dar dă asigurări că primele avioane vor fi livrate curând.

„Există notificarea executării acelei scrisori de garanţie. Mâine, dacă vremea ţine cu noi, facem finalul testării în zbor a avioanelor. Eu am zis că este maximum 15 februarie. E vorba de o scrisoare de garanţie de 41 de milioane de lei. Problema este la penalităţile care vor fi facturate, 10-12 milioane de euro. Ar însemna falimentul fabricii”, a declarat Nicu Fălcoi, pentru Antena 3 CNN.

Între timp, Comisia Europeană tocmai a aprobat planul SAFE, prin care România primește 16,7 miliarde de euro pentru înzestrare militară.

Tags:
Citește și...
Nicușor Dan nu va merge la Forumul Economic de la Davos, deși se anunță o reuniune istorică. Cine va reprezenta România
Politică
Nicușor Dan nu va merge la Forumul Economic de la Davos, deși se anunță o reuniune istorică. Cine va reprezenta România
Soții Iohannis și-au plătit datoriile pentru care au fost somați de Primăria Sibiu
Politică
Soții Iohannis și-au plătit datoriile pentru care au fost somați de Primăria Sibiu
Bolojan: Cel mai important capitol de investiții anul acesta e să absorbim cele 10 miliarde de euro din PNRR, în așa fel încât să nu pierdem banii
Politică
Bolojan: Cel mai important capitol de investiții anul acesta e să absorbim cele 10 miliarde de euro din PNRR, în așa fel încât să nu pierdem banii
Băsescu crede că PSD-iștii joacă teatru când amenință cu ieșirea de la guvernare. Cum a ajuns la această concluzie
Politică
Băsescu crede că PSD-iștii joacă teatru când amenință cu ieșirea de la guvernare. Cum a ajuns la această concluzie
Ministrul USR al Economiei: Ani de zile va mai fi această tensiune între reformiști și antireformiști. Să renunțăm să mai fim reformiști, ca să fie unii mulțumiți? Oare Bolojan de ce deranjează? Sau în Justiție de ce sunt tensiuni? (VIDEO)
Politică
Ministrul USR al Economiei: Ani de zile va mai fi această tensiune între reformiști și antireformiști. Să renunțăm să mai fim reformiști, ca să fie unii mulțumiți? Oare Bolojan de ce deranjează? Sau în Justiție de ce sunt tensiuni? (VIDEO)
Ministrul Sănătății, reacție după ce un senator POT a propus ca bolnavii de cancer să plătească o parte din tratament
Politică
Ministrul Sănătății, reacție după ce un senator POT a propus ca bolnavii de cancer să plătească o parte din tratament
După ce „marele” protest de joi a eșuat, George Simion caută scuze. Inventează abuzuri și se victimizează. Ca de obicei (VIDEO)
Politică
După ce „marele” protest de joi a eșuat, George Simion caută scuze. Inventează abuzuri și se victimizează. Ca de obicei (VIDEO)
Doctoratul lui Radu Marinescu, verificat oficial de Comisia de Etică. Cum se va desfășura analiza academică a tezei ministrului Justiției
Politică
Doctoratul lui Radu Marinescu, verificat oficial de Comisia de Etică. Cum se va desfășura analiza academică a tezei ministrului Justiției
Scandal între PSD și PNL din cauza vizitei lui Ilie Bolojan la Iași. PNL acuză că primarii PSD au primit ordin de la București să nu se vadă cu premierul (VIDEO)
Politică
Scandal între PSD și PNL din cauza vizitei lui Ilie Bolojan la Iași. PNL acuză că primarii PSD au primit ordin de la București să nu se vadă cu premierul (VIDEO)
Cum va folosi România cele 16,68 miliarde euro din programul SAFE? Oana Țoiu: „Sunt bani care vin sub formă de împrumut, la o dobândă foarte mică”
Politică
Cum va folosi România cele 16,68 miliarde euro din programul SAFE? Oana Țoiu: „Sunt bani care vin sub formă de împrumut, la o dobândă foarte mică”
Ultima oră
20:36 - Andreea Bălan, critici dure pentru Ilona Brezoianu și Mihai Petre. Replica dansatorului: „O copilărie”
20:08 - Nicușor Dan nu va merge la Forumul Economic de la Davos, deși se anunță o reuniune istorică. Cine va reprezenta România
19:42 - Trump impune noi tarife vamale împotriva a 8 țări europene „până când se va ajunge la un acord pentru achiziționarea completă și totală a Groenlandei”. Cum justifică decizia
18:41 - Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai dură competiție auto din lume (VIDEO)
18:12 - Soții Iohannis și-au plătit datoriile pentru care au fost somați de Primăria Sibiu
17:40 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 18 – 24 ianuarie: Decizii foarte greu de luat în plan domestic pentru Balanțe. Ceva cu grad mare de sensibilitate (VIDEO)
17:18 - Indonezia: Un avion ATR a dispărut de pe radar. 11 persoane se aflau la bord
16:46 - Craiova: Intervenție contracronometru pentru salvarea a trei persoane dintr-un lac. Un copil, printre victime
16:12 - Bolojan: Cel mai important capitol de investiții anul acesta e să absorbim cele 10 miliarde de euro din PNRR, în așa fel încât să nu pierdem banii
15:49 - Cum să eviți senzația de urechi înfundate în avion? Iată un truc simplu și eficient