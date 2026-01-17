B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Trump impune noi tarife vamale împotriva a 8 țări europene „până când se va ajunge la un acord pentru achiziționarea completă și totală a Groenlandei”. Cum justifică decizia

Trump impune noi tarife vamale împotriva a 8 țări europene „până când se va ajunge la un acord pentru achiziționarea completă și totală a Groenlandei”. Cum justifică decizia

Traian Avarvarei
17 ian. 2026, 19:42
Trump impune noi tarife vamale împotriva a 8 țări europene „până când se va ajunge la un acord pentru achiziționarea completă și totală a Groenlandei”. Cum justifică decizia
Donald Trump (SUA) impune noi tarife vamale împotriva a 8 țări europene care susțin Danemarca în disputa lui pentru acapararea Groenlandei. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
  1. Cum argumentează Trump că Groenlanda trebuie să ajungă la SUA
  2. Trump impune tarife vamale de 10% mai multor state europene

Președintele american Donald Trump a anunțat tarife vamale de 10%, din 1 februarie, pentru opt state europene care și-au arătat susținerea pentru Danemarca, în disputa dintre el și această țară pentru controlul Groenlandei. Pe 1 iunie, tarifele vor crește la 25%. Trump pretinde că tot ce face în raport cu Groenlanda face „pentru a proteja pacea și securitatea globală”.

Cum argumentează Trump că Groenlanda trebuie să ajungă la SUA

În mesajul său, președintele american a pretins că vrea Groenlanda ca aceasta să nu ajungă pe mâinile Rusiei sau Chinei, iar Danemarca nu e în stare s-o protejeze deoarece „se apară doar cu două sănii trase de câini”.

„Am subvenționat Danemarca și toate țările UE, și nu numai, timp de mulți ani prin faptul că nu le-am impus tarife vamale sau orice alte forme de taxare. Acum, după secole, a sosit momentul ca Danemarca să returneze favoarea – Pacea Mondială e în joc!

China și Rusia vor Groenlanda, iar Danemarca nu poate face nimic în privința asta. În prezent, se apară doar două sănii trase de câini, una recent adăugată. Doar SUA, sub președinția lui Donald Trump pot juca în acest joc – și o fac cu mare succes!”, a mai scris Trump, pe Truth Social.

Trump a mai scris că Groenlanda e „o bucată sfântă de pământ” și a reproșat mișcările de trupe europene pe ea: „Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Țările de Jos și Finlanda au mers în Groenlanda cu scopuri necunoscute. E o situație extrem de periculoasă pentru siguranța, securitatea și supraviețuirea planetei noastre”.

Trump impune tarife vamale de 10% mai multor state europene

„Aceste țări, care joacă acest joc foarte periculos, au introdus un nivel de risc intolerabil. Prin urmare, e imperativ ca, pentru a proteja pacea și securitatea globală, să se ia măsuri ferme, așa încât această situație potențial periculoasă să se termine rapid și definitiv.

Deci din 1 februarie, toate țările menționate (Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Țările de Jos și Finlanda) vor fi taxate cu un tarif de 10% pe toate bunurile trimise în SUA. Pe 1 iunie, tariful va crește la 25%. Acest tarif va fi datorat și plătibil până când se va ajunge la un acord pentru achiziționarea completă și totală a Groenlandei”, a mai transmis președintele american Donald Trump, pe Truth Social.

