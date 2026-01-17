Andreea Bălan a participat la „Sosurile picante”, celebra rubrică din emisiunea lui Cătălin Măruță, și a avut niște cuvinte nu tocmai măgulitoare despre câteva figuri din showbiz. Unul dintre cei criticați a fost coregraful și dansatorul Mihai Petre, care a și fost contactat pentru o replică.

Ce a spus Andreea Bălan despre mai multe vedete

Întrebată de Cătălin Măruță care dintre vedetele din România i se pare cea mai antipatică și de ce, Andreea Bălan a dat mai multe nume.

Despre Ilona Brezoianu a afirmat că „ și degeaba. S-a terminat emisiunea, s-a încheiat emisiunea. Nu se mai face. Eu am plecat și nu. Ilona și-a asumat un rol mai mult de cât poate să ducă”.

„Mihai Trăistariu, Iulia Albu, Raluca Bădulescu, Ilona Brezoianu. Mai e și Mihai Petre. Am polițele mele. Trăistariu vorbeste toate prostiile despre femei, habar nu are ce vorbește, nu are experiență. Iulia Albu se dă mai mult decât este și critică fără empatie. Ailaltă, Băduleasca, vrea să facă show, dar jignește, Ilona și-a asumat un rol mai mare ca ea, iar Mihai Petre nu știe să se comporte într-un colectiv, el vrea să câștige cu orice preț”, a mai susținut Andreea Bălan, în emisiunea „La Măruță”.

Replica lui Mihai Petre

Contactat de , dansatorul și coregraful Mihai Petre a spus că nu știe despre ce e vorba, deoarece e în Barcelona, dar subiectul i se pare o copilărie.

„Nu știu, nu sunt la curent. Sunt în Barcelona. Nu am auzit de asta, nu mă preocupă. Nu îi văd sensul, mi se pare o copilărie oricum”, a susținut Mihai Petre.