Președintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au celebrat vineri, la Rio de Janeiro, acordul comercial ‑Mercosur, considerându-l un succes pentru multilateralism și parteneriat. Întâlnirea a subliniat importanța valorilor comune și a colaborării economice dintre cele două blocuri, chiar dacă acordul va fi semnat oficial abia sâmbătă.

„Un succes pentru multilateralism și democrație”

„Acest acord este foarte bun, în special pentru lumea democratică și pentru multilateralism”, a declarat Lula reporterilor, conform Agerpres.

„Este puterea parteneriatului și a deschiderii”, a adăugat Ursula von der Leyen, concluzionând că „astfel, creăm o prosperitate adevărată”.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, prezent și el la Rio, a subliniat că prin Mercosur și UE se transmite „un mesaj foarte puternic într-un moment în care dreptul internațional este amenințat, când țări precum China se angajează în concurență neloială în comerțul internațional și când țări precum Statele Unite își majorează tarifele”.

Parteneriat dincolo de comerț

Liderii au evidențiat faptul că UE și Mercosur împărtășesc valori precum „respectul pentru democrație, statul de drept și drepturile omului”, după cum a declarat Lula. Ursula von der Leyen a apreciat conducerea gazdei sale, descriind-o ca fiind „bazată pe un angajament față de democrație, o ordine internațională bazată pe reguli și respect, în special pentru alte țări”.

Pe lângă comerț, discuțiile au vizat și materiile prime critice, cu accent pe investiții comune în „litiu, nichel și elemente de pământuri rare”. Von der Leyen a explicat că „acest lucru este esențial pentru tranziția noastră digitală și ecologică, precum și pentru independența noastră strategică într-o lume în care mineralele tind să devină un instrument de coerciție”.

Semnarea oficială și pașii următori

Cu toate că Lula a jucat un rol crucial în avansarea acordului, el nu va participa la ceremonia de semnare de sâmbătă. După semnare, acordul comercial, care va crea una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, trebuie ratificat de Parlamentul European, unde votul ar putea fi strâns, deși o majoritate pare să fie în favoarea acestuia.

Întâlnirea și semnarea acordului au loc într-un context geopolitic complicat, marcat de tensiuni în America de Sud, inclusiv după capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro pe 3 ianuarie, în timpul unei operațiuni militare americane.