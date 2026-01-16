Doi români au fost arestați în Milano, Italia, pentru furt. În timpul confruntării cu polițiștii, unul dintre ei a reușit să ia arma unui agent și să tragă cu ea două focuri. Nimeni nu a fost rănit.

Ce au furat cei doi români

Cei doi români, unul de 32 și celălalt de 23 de ani, au furat de la un italian de 59 de ani ceasul, telefonul mobil și cheile mașinii. Indivizii au reușit să fugă cu autoturismul, dar agenții au localizat telefonul și și-au dat seama că hoții au ajuns în parcarea unui centru comercial din Sedriano, zona metropolitană a orașului.

Cum au fost prinși hoții români

Când au ajuns acolo, în parcare mai era doar tânărul. El a sărit la polițiști și chiar a reușit să ia arma de la unul dintre ei și să tragă două focuri cu ea. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, scrie

Polițiștii au reușit să-l imobilizeze pe tânăr în parcare, iar pe celălalt l-au prins în interiorul mall-ului. Ambii au fost arestați.

Anchetatorii au descoperit că ambii au antecedente penale. Cel de 23 de ani chiar a fost acuzat în trecut de tentativă de omor.