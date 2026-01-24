B1 Inregistrari!
Declarații controversate în plină campanie electorală în Ungaria. Ce a spus ministrul Transportului despre comunitatea romă

Declarații controversate în plină campanie electorală în Ungaria. Ce a spus ministrul Transportului despre comunitatea romă

B1.ro
24 ian. 2026, 09:26
Declarații controversate în plină campanie electorală în Ungaria. Ce a spus ministrul Transportului despre comunitatea romă
Cuprins
  1. Ce a spus ministrul care a stârnit scandalul public
  2. Cum au reacționat opoziția și organizațiile rome
  3. Cum a răspuns ministrul Transporturilor

Declarațiile ministrului ungar al Transporturilor, Janos Lazar, au declanșat un val de reacții politice și civice, într-un context electoral deja tensionat în Ungaria. Afirmațiile făcute la o reuniune publică au fost percepute drept discriminatorii și au dus la solicitări ferme de demisie.

Ce a spus ministrul care a stârnit scandalul public

Janos Lazar a vorbit despre deficitul de forță de muncă din Ungaria, într-o țară care respinge solicitanții de azil și se confruntă cu lipsa angajaților pentru munci considerate neatractive. În acest context, ministrul a făcut o afirmație care a atras critici dure din mai multe direcții.

„Ei bine, dacă nu există imigranţi şi cineva trebuie să cureţe toaletele din trenuri, atunci trebuie să apelăm la rezervele interne”, a declarat joi Janos Lazar, în vârstă de 50 de ani.

El a continuat spunând că „Alegătorii maghiari nu sunt deosebit de dispuşi să treacă în spatele altora pentru a curăţa toaletele murdare, iar rezerva internă este comunitatea romă maghiară”, a mai spus Lazar.

Cum au reacționat opoziția și organizațiile rome

Declarațiile au fost făcute în plină campanie pentru alegerile legislative din 12 aprilie, fapt care a amplificat ecoul politic al mesajului transmis de ministru. Opoziția a considerat că afirmațiile depășesc limitele acceptabile ale discursului public, relatează stiripesurse.ro.

Peter Magyar, liderul partidului TISZA, aflat în fruntea sondajelor, a cerut demisia lui Janos Lazar, acuzându-l că „a depăşit orice limită”.

Organizațiile civice care reprezintă comunitatea romă au reacționat, de asemenea, imediat. Szilvia Szenasi, directoarea Fundaţiei Uccu, a calificat situația drept inacceptabilă, afirmând că este „scandalos faptul că la fiecare campanie electorală se scoate la iveală problema ţiganilor”.

Bela Racz, responsabil al asociației „Ungaria Unită”, a subliniat contribuția romilor la economia națională, reamintind că aceștia lucrează „în construcţii, ca antreprenori, intelectuali şi în proiecte de lucrări publice”.

El a cerut scuze publice și demisia ministrului, considerând că declarațiile stigmatizează o comunitate care reprezintă cea mai mare minoritate etnică din Ungaria.

Cum a răspuns ministrul Transporturilor

Janos Lazar a reacționat ulterior pe Facebook, unde a respins criticile, descriindu-le drept „un idealism tipic liberal”. Ministrul a susținut că guvernul din care face parte a întreprins numeroase măsuri în sprijinul comunității rome.

Romii reprezintă aproximativ 7% din populația Ungariei, într-un stat cu circa 9,5 milioane de locuitori, iar subiectul rămâne unul sensibil în dezbaterea publică.

