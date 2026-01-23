Donald Trump a retras invitația pentru Canada la Consiliul pentru Pace. Ce i-a scris lui Mark Carney, premierul Canadei

Donald Trump a anunţat că îi retrage invitaţia adresată lui Mark Carney, premierul Canadei, de a se alătura „Consiliului pentru Pace”. Liderul de la Casa Albă nu a putut trece peste declarațile acide ale șefului guvernului de la Ottawa.

Trump s-a supărat tare pe premierul Canadei

„Vă rugăm să consideraţi această scrisoare ca o notificare a retragerii de către Consiliul pentru Pace a invitaţiei sale de a participa la ceea ce va fi cel mai prestigios Consiliu al Liderilor reunit vreodată. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni.”, a scris pe Truth Social.

Este replica președintelui american la declarațiile premierului canadian, Mark Carney.

Într-un discurs remarcabil susținut la Forumul Economic Mondial, în Elveția, Carney a subliniat ruptura din ordinea mondială și a îndemnat „puterile medii” să se unească pentru a confrunta forțele „hegemonice”.

„Vechea ordine nu se va întoarce. Nu ar trebui să o jelim. Nostalgia nu este o strategie. Dar din fractură putem construi ceva mai bun, mai puternic și mai just. Există o tendință puternică a țărilor de a merge pe linia majorității. De a se acomoda. De a evita problemele. De a spera că supunerea va aduce siguranță. Nu va aduce.

Nu mai invocați ordinea internațională bazată pe reguli ca și cum ar mai funcționa așa cum este prezentată. Numiți sistemul așa cum este: o perioadă în care cei mai puternici își urmăresc interesele, folosind integrarea economică drept armă de coerciție.“, a spus Carney la .

Schimb de replici între Trump și Carney

După discursul premierului Canadei, Trump nu s-a abținut și a venit cu o replică.

„Canada primește multe cadouri de la noi, apropo. Ar trebui să ne fie recunoscători, dar nu sunt. L-am urmărit ieri pe prim-ministrul vostru. Nu părea prea recunoscător. Ar trebui să ne fie recunoscători. Canada există datorită Statelor Unite. Ține minte asta, Mark, data viitoare când vei face declarații.”, a declarat președintele american.

„Canada nu există datorită Statelor Unite. Canada prosperă pentru că suntem canadieni. Suntem stăpâni în propria noastră casă, aceasta este ţara noastră, acesta este viitorul nostru. Putem demonstra că o altă cale este posibilă, că traiectoria istoriei nu este destinată să se curbeze spre autoritarism şi excluziune, ci că se poate curba totuşi spre progres.”, a replicat Mark Carney, după ce Trump a atacat Canada.