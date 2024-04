Incident șocant în Coreea de Sud! Liderul opoziției, înjunghiat în gât în timp ce oferea declarații în fața presei (VIDEO)

Liderul opoziției sud-coreene la o conferință de presă la Busan.

În vârstă de 59 de ani, Lee Jae-myung făcea un tur pe șantierul unui nou aeroport de pe insula Gadeok când s-a întâmplat tragicul eveniment, informează .

Oficialii partidului au precizat că Lee Jae-myung a fost înjunghiat în gât în timpul unei vizite în orașul Busan, de un bărbat care s-a apropiat pentru a-i cere un .

Totul a avut loc timpul unei vizite pe șantierul de construcție al noului aeroport Gadeokdo, în timp ce acesta vorbea cu reporterii.

În imaginile devenite virale se poate observa cum Lee este întins pe spate, pe jos, cu ochii închiși, în timp ce oficialii se înghesuiau în jurul său, iar unul dintre ei îi apăsa o cârpă pe gât.

Aceasta, conștient fiind, a fost transportat la un spital universitar local. Aparent a suferit răni despre care oficialii din domeniul sănătății au precizat că nu îi pun viața în pericol.

Agresorul a fost arestat, potrivit presei internaționale.

Video shows the moment South Korean opposition leader Lee Jae-myung was stabbed in his neck at press conference in Busan, South Korea

— Raw Reporting (@Raw_Reporting)