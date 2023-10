Incredibil! S-a luptat cu un cangur pentru a-și salva câinele: „Avea mușchi de ziceai că abia a ieșit din pușcărie” (VIDEO)

Un bărbat din Australia a fost nevoit să se lupte cu un cangur care încerca să îi sustragă câinele. Totul s-a întâmplat în momentul în care se plimba pe lângă un râu.

Cangurii sunt niște creaturi foarte puternice care pot să fie periculoase pentru oameni sau alte animale.

„M-am uitat spre râu și în spatele stufului am putut vedea acest cangur masiv… stând acolo, cu brațele în apă, doar privind la mine”, a declarat Mick Moloney pentru ABC Radio Melbourne, notează .

„După aproximativ 15 secunde, câinele Hatchi a venit și a fost blocat cu acest cangur. Îi țâșnea apă din gură și a scheunat destul de rău”, a spus bărbatul.

De asemenea, Mick Moloney a încercat să facă un zgomot puternic pentru a speria animalul, însă nu a funcționat.

