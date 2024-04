India a început cu succes prima misiune de studiere a găurilor negre / De unde a fost lansat satelitul polarimetru cu raze X

Organizația Indiană de Cercetare Științifică (ISRO) a lansat cu succes luni, 1 ianuarie, prima misiune de studiere a găurilor negre. Acesta este primul demers științific al Indiei în studierea polarizării razelor X cosmice din surse cerești, relatează agenția Xinhua.

Satelitul polarimetru cu raze X (XPoSAT) a fost lansat luni, 1 ianuarie, în jurul orei locale 09:10, la bordul Polar Satellite Launch Vehicle PSLV-C58, de la Centrul Spaţial Satish Dhawan din Sriharikota, în statul Andhra Pradesh din sudul Indiei, se arată într-un comunicat al ISRO.

Today, on the 1st day of 2024, ISRO successfully launched X-ray Polarimeter Satellite (XPoSat) to study „black holes”.

XPoSat is India’s first dedicated polarimetry mission to study various dynamics of bright astronomical X-ray sources in extreme conditions.

