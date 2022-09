Inspectorii nucleari au mers la uzina Zaporojie, în ciuda bombardamentelor din apropierea instalației. Ce au găsit acolo: „Sunt îngrijorat…”

Șeful organismului de supraveghere nucleară al ONU, Rafael Grossi, a declarat că echipa sa a reușit să adune „multe” informații în decurs de câteva ore, în timpul vizitei de joi de la centrala nucleară din Zaporojie, relatează

De asemenea, Grossi a declarant că vor rămâne prezenți acolo: „ Noi nu plecăm nicăieri. AIEA este acum acolo, la centrală, și nu se mișcă. Va rămâne acolo. Vom avea o prezență continuă acolo, la centrală”

Acesta a mai spus că va continua să își facă griji până când situația de la centrala din Zaporojie se va stabiliza.

„Sunt îngrijorat și voi continua să fiu îngrijorat în legătură cu centrala până când vom avea o situație mai stabilă, mai previzibilă. Este evident că integritatea fizică a centralei a fost afectată de mai multe ori din întâmplare și cu intenție.

I am finishing my first visit to ’s Nuclear Power Plant. is here to stay and will maintain a continued presence at .

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi)