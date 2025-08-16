B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Reacția investitorilor la summitul Trump-Putin: „Prețurile petrolului rămân la niveluri scăzute”

Reacția investitorilor la summitul Trump-Putin: „Prețurile petrolului rămân la niveluri scăzute”

George Lupu
16 aug. 2025, 17:42
Reacția investitorilor la summitul Trump-Putin: Prețurile petrolului rămân la niveluri scăzute
Sursa foto: Hepta - Zuma Press / Artem Priakhin

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că el și președintele rus Vladimir Putin nu au ajuns la un acord pentru a rezolva războiul Moscovei din Ucraina după un summit de aproape trei ore în Alaska, deși a caracterizat întâlnirea drept „foarte productivă”.

Cuprins

  • Cum au reacționat investitorii după întâlnire Trump-Putin
  • Piețele, reacție pozitivă pentru că nu au existat sancțiuni
  • Când ar putea avea loc un acord

Cum au reacționat investitorii după întâlnire Trump-Putin

„Au fost multe, multe puncte asupra cărora am căzut de acord”, a spus Trump la o conferință de presă comună cu Putin. „Aș spune câteva puncte importante pe care nu le-am atins încă, dar am făcut unele progrese. Așadar, nu există nicio înțelegere până nu există o înțelegere.”

„Singura veste a fost absolut nicio veste. Nu sunt sigur că vor exista părți cu impact asupra pieței – problemele geopolitice în general nu tind să preocupe atenția pieței prea mult timp, dacă nu o fac deloc.”, a spus Carol Schleif, strateg șef de piață.

„Piețele sunt la noi maxime, în ciuda faptului că acest conflict durează de trei ani. Piețele sunt mai interesate de consumatori, inflație și comentariile din Wyoming de săptămâna viitoare.”

Michael Ashley Schulman, director de investiții, a precizat: „În acest moment, au trecut trei ani de război, așa că nu ar trebui să aibă un efect prea mare. Cred că piețele îl vor considera status quo, dar cred că există doar avantaje de aici înainte.”

Piețele, reacție pozitivă pentru că nu au existat sancțiuni

La rândul său, Eric Teal, director de investiții a spus: „Faptul că nu au existat sancțiuni economice este un lucru pozitiv și piețele ar trebui să răsufle ușurate, dar nu se pare că se va ajunge la un acord.”

„Dacă e ceva, vedem oportunități în sectorul energetic, deoarece prețurile petrolului sunt la niveluri destul de scăzute aici, iar perspectiva sancțiunilor asupra petrolului nu s-a concretizat. Ar putea exista o creștere a ușurării și aceasta ar fi o oportunitate de a investi în energie, pe măsură ce ne îndreptăm spre o cerere sezonieră mai mare și o creștere economică care începe să se reaccelereze.”

Aurul și metalele prețioase sunt susceptibile de a se vinde în scădere deoarece sunt o clasă de active bună pentru siguranță, mai spun investitorii, potrivit Reuters.

„Nu cred că cineva se aștepta ca investiția să fie deosebit de specifică sau substanțială. Este, în esență, un prim pas către ceva potențial mai mult. Amândoi au spus totul într-un mod diplomatic. Dar este vorba mai mult despre semnificația întâlnirii în ansamblu, decât despre conținutul a ceea ce spun”, a precizat  Eugene Epstein, director de tranzacționare.

„Din nou, nu cred că cineva se aștepta ca ei să vină brusc, în câteva ore, cu un set foarte specific de planuri sau cu vreun fel de proiect pentru ceva. Practic, își demonstrau dorința de a continua discuțiile pentru a ajunge la o concluzie benefică pentru toate părțile. Și cred că aceștia sunt doar primii pași și vor urma mulți alții.”

Când ar putea avea loc un acord

Tom Di Galoma, director general de rate și tranzacționare a subliniat că abia după o întâlnire tripartită: SUA-Rusia-Ucraina ar putea să apară rezultate mai concrete:

„Practic, președintele Trump trebuie să se întoarcă la Uniunea Europeană și să transmită ceea ce a spus Putin. Apoi trebuie să negocieze cu Zelenski. În mare parte, cred că au pus bazele unui acord. Și sentimentul meu este că probabil se va realiza, dar probabil mai sunt câțiva pași. Cred că unul dintre acești pași va fi întâlnirea lui Trump, Putin și Zelenski în luna viitoare.”

