Iranul continuă exporturile de petrol către China prin Strâmtoarea Ormuz, în ciuda conflictului din regiune

Iranul continuă exporturile de petrol către China prin Strâmtoarea Ormuz, în ciuda conflictului din regiune

Selen Osmanoglu
12 mart. 2026, 07:38
Cuprins
  1. Exporturile au continuat în ciuda tensiunilor
  2. Strâmtoarea Ormuz, rută strategică pentru energia globală
  3. Traficul maritim s-a redus semnificativ
  4. Declarațiile lui Donald Trump despre situația din zonă
  5. Iranul încearcă să își diversifice rutele de export
  6. Terminalul Jask, mai puțin eficient
  7. Exporturile către China au scăzut
  8. Creșterea rezervelor strategice ale Chinei
  9. Prețul petrolului rămâne volatil

Iranul a continuat să trimită cantități importante de petrol către China prin Strâmtoarea Ormuz, chiar dacă tensiunile militare din regiune au afectat puternic transportul energetic pe această rută strategică. Datele analizate de companii specializate în monitorizarea traficului maritim arată că milioane de barili de petrol au fost exportați de la izbucnirea conflictului.

Exporturile au continuat în ciuda tensiunilor

Iranul ar fi exportat cel puțin 11,7 milioane de barili de petrol prin Strâmtoarea Ormuz de la declanșarea conflictului, pe 28 februarie. Toate aceste transporturi ar fi avut ca destinație China, potrivit informațiilor citate de CNBC.

Datele au fost prezentate de Samir Madani, cofondatorul companiei de monitorizare maritimă TankerTrackers.com, care urmărește deplasarea petrolierelor la nivel global.

Compania utilizează imagini din satelit pentru a monitoriza navele, inclusiv în situațiile în care acestea își opresc sistemele de localizare. În ultimele săptămâni, mai multe petroliere ar fi dispărut temporar din sistemele de urmărire, după ce Teheranul a avertizat că ar putea ataca navele care încearcă să traverseze zona.

Strâmtoarea Ormuz, rută strategică pentru energia globală

Strâmtoarea Ormuz este considerată una dintre cele mai importante rute energetice din lume. Aproximativ o cincime din producția globală de petrol și gaze naturale tranzitează acest coridor maritim.

Estimările firmei de analiză a transportului maritim Kpler indică faptul că aproximativ 12 milioane de barili de petrol au trecut prin strâmtoare de la începutul conflictului.

Analistul Nhway Khin Soe a precizat că, având în vedere că China a fost principalul cumpărător de petrol iranian în ultimii ani, este foarte probabil ca o mare parte din aceste livrări să ajungă pe piața chineză. Totuși, identificarea destinației finale a transporturilor a devenit tot mai dificilă.

Traficul maritim s-a redus semnificativ

În paralel cu aceste livrări, traficul maritim din zonă s-a redus considerabil. Numeroase petroliere evită să traverseze regiunea din cauza riscurilor de securitate generate de conflict.

În primele două săptămâni ale războiului, zece nave comerciale aflate în apropierea strâmtorii ar fi fost atacate de Iran, iar cel puțin șapte membri ai echipajelor și-au pierdut viața, potrivit datelor Organizației Maritime Internaționale.

Un purtător de cuvânt al Ministerului iranian de Externe a avertizat că navele care tranzitează zona trebuie să fie „extrem de prudente”.

Datele analizate de TankerTrackers arată că trei dintre cele șase petroliere observate de sateliți părăsind Iranul după 28 februarie navigau sub pavilion iranian.

Declarațiile lui Donald Trump despre situația din zonă

Pe fondul creșterii prețurilor petrolului, președintele american Donald Trump a declarat într-un interviu pentru Fox News că navele comerciale blocate în apropierea strâmtorii ar trebui „să aibă curaj” și să traverseze ruta maritimă.

Trump a susținut că Iranul nu ar mai avea capacitatea navală de a controla zona, după ce flota sa ar fi fost distrusă în urma operațiunilor militare recente.

Iranul încearcă să își diversifice rutele de export

În paralel, Teheranul încearcă să își diversifice rutele de export pentru petrol. Principalul terminal petrolier al țării rămâne instalația de pe Insula Kharg, situată la aproximativ 24 de kilometri de coasta iraniană, prin care trec aproximativ 90% din exporturile de țiței ale Iranului.

În ultimele săptămâni însă, Iranul a reluat încărcarea petrolierelor și la terminalul din Jask, situat pe coasta Golfului Oman, la sud de Strâmtoarea Ormuz. Această instalație ar putea oferi o rută alternativă pentru exporturi, ocolind zona blocată.

Un petrolier iranian a fost observat încărcând aproximativ două milioane de barili de petrol la Jask, fiind doar a cincea operațiune de acest tip realizată acolo în ultimii cinci ani, potrivit TankerTrackers.

Terminalul Jask, mai puțin eficient

Specialiștii spun însă că terminalul Jask este mult mai puțin eficient decât instalația de pe Insula Kharg.

Încărcarea unui superpetrolier de tip Very Large Crude Carrier poate dura până la zece zile la Jask, în timp ce la terminalul Kharg aceeași operațiune se finalizează în una sau două zile.

Exporturile către China au scăzut

Chiar dacă livrările continuă, exporturile Iranului către China au scăzut față de nivelurile înregistrate înainte de izbucnirea conflictului.

Livrările actuale sunt estimate la aproximativ 1,22 milioane de barili pe zi, comparativ cu 2,16 milioane de barili pe zi în februarie, cel mai ridicat nivel înregistrat din iulie 2018.

Creșterea rezervelor strategice ale Chinei

În același timp, China a accelerat acumularea de rezerve strategice de petrol. Potrivit datelor vamale, importurile de țiței ale țării au crescut cu 15,8% în primele două luni ale anului față de aceeași perioadă din anul precedent.

O analiză realizată de Atlantic Council arată că Beijingul dispune de stocuri de aproximativ 1,2 miliarde de barili de petrol, suficiente pentru a acoperi cererea internă timp de trei până la patru luni.

Prețul petrolului rămâne volatil

Tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să mențină piețele energetice în alertă. La începutul săptămânii, prețul petrolului a urcat până aproape de 120 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani.

Ulterior, cotațiile s-au temperat. Petrolul american West Texas Intermediate pentru livrare în aprilie era tranzacționat miercuri în jurul valorii de 84,9 dolari pe baril, iar petrolul Brent cu livrare în mai se situa la aproximativ 88,9 dolari pe baril.

