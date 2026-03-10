Iranul vrea să profite de pe urma crizei din și să impună o taxă specială navelor care vor să tranziteze . Rută comercială strategică, aceasta a fost blocată de facto după începerea războiului.

Cum vrea să profite Iranul de pe urma crizei

Pe măsură ce tensiunile din Golful Persic iau amploare, iar războiul declanșat de SUA și Israel se prelungește, Iranul caută să profite. Oficialii de la Teheran au anunțat că intenționează să impună o „taxă de securitate” petrolierelor și navelor comerciale ale statelor aliate cu care tranzitează zona. Iranul controlează tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz, iar acest lucru îi conferă o poziție de forță.

Teheranul amenință că va bloca ale partenerilor Washingtonului, în ciuda amenințărilor cu represalii, ale lui Donald Trump. Casa Albă susține că va lua măsuri dure dacă livrările de petrol se vor opri

„Deținem pârghia prețurilor globale ale petrolului, iar SUA vor trebui să aștepte mult timp înainte de a lua măsuri pentru a reglementa prețurile. Piețele energetice au devenit volatile și vom continua să luptăm până când Trump își va recunoaște înfrângerea”, a declarat o sursă iraniană pentru CNN.

Totodată, purtătorul de cuvânt al Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), Sardar Naini, a declarat că armata iraniană nu va permite partenerilor americani să exporte „niciun litru de petrol” din regiune. El a spus că livrările vor fi vizate de lovituri militare câtă vreme agresiunea americano-israeliană împotriva Republicii Islamice continuă.

Gărzile revoluționare plusează cu cererile

IRGC a propus ca țările arabe și europene care vor să obțină drepturi de tranzit pentru navele care trec prin Strâmtoarea Ormuz. să-și expulzeze ambasadorii americani și israelieni. În acest context, Trump a amenințat că va lovi Iranul „de 20 de ori” mai puternic dacă oprește aprovizionarea cu petrol prin strâmtoare.

„Moartea, focul și furia vor veni asupra lor. Dar sper și mă rog să nu se întâmple asta”, a scris Trump pe Truth Social.

El a numit avertismentul „un cadou din partea Statelor Unite pentru China și toate țările care folosesc în mod activ Strâmtoarea Ormuz”. Ca urmare a acestor declarații prețul țițeiului Brent a scăzut de la peste 100 de dolari pe baril, la 88 de dolari pe baril. Țițeiul WTI a scăzut la 85 de dolari.

O sursă a agenției de știri iraniene Fars a afirmat că Teheranul continuă să controleze pe deplin Strâmtoarea Ormuz. Ruta este închisă navelor din SUA, Israel și aliații acestora. În schimb, strâmtoarea este deschisă Chinei și țărilor prietene Iranului. Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat că Teheranul nu a închis strâmtoarea, însă petrolierele se „tem” să treacă prin ea.