Israelul a publicat ceea ce suține că ar fi apelul interceptat dintre doi agenți Hamas despre racheta eșuată care a lovit spitalul din Gaza

Ministerul de Externe al Israelului a publicat ceea ce susține că este un apel interceptat între doi agenți Hamas, în care discută despre cum spitalul al-Ahli al-Arabi a fost lovit de o rachetă eșuată lansată din Gaza.

Apelul a fost difuzat ca parte a unei conferințe de presă a purtătorului de cuvânt al IDF miercuri, când Israelul a negat responsabilitatea pentru explozia de la spital, dând vina pe o lansare eșuată a rachetei chiar de pe teritoriul Gaza.

Hamas terrorists in their own voices:

Listen to the conversation between Hamas operatives as they discuss the failed Islamic Jihad rocket launch on the Al-Ahli Baptist Hospital on October 17, 2023

