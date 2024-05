Israelul îi recheamă cu efect imediat pe ambasadorii săi din Irlanda și Norvegia, după ce cele două țări au declarat că vor recunoaște statul palestinian

a „ordonat rechemarea imediată” a ambasadorilor Israelului din Irlanda și Norvegia. Ministrul de externe al Israelului, Israel Katz, amenință că se vor lua măsuri drastice.

Ministrul de externe al Israelului, Israel Katz, a distribuit . Acesta spunea:

Am solicitat rechemarea imediată a ambasadorilor Israelului în Irlanda și Norvegia pentru consultări în urma deciziilor acestor țări de a recunoaște statul palestinian.

Trimit un mesaj clar și fără echivoc Irlandei și Norvegiei: Israelul nu va rămâne tăcut în fața celor care îi subminează suveranitatea și îi pun în pericol securitatea.

I have instructed the immediate recall of Israel’s ambassadors to Ireland and Norway for consultations in light of these countries’ decisions to recognize a Palestinian state.

I’m sending a clear and unequivocal message to Ireland and Norway: Israel will not remain silent in the…

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz)