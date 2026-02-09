Jaf extrem de violent a avut loc luni dimineață pe autostrada 613, care leagă localitățile Brindisi și Lecce. Un comando de profesioniști a atacat o mașină blindată de transport valori, folosind tehnici de gherilă urbană. Deși atacatorii au tras asupra forțelor de ordine și au provocat explozii, evenimentul nu s-a soldat cu victime.

Jaf extrem de violent plănuit cu explozii și mașini incendiate

Infractorii au pus la cale o strategie complexă pentru a bloca autovehiculul blindat. Aceștia au așezat mai multe mașini curmezișul drumului, blocând complet traficul. În momentul în care mașina cu valori s-a apropiat, atacatorii au incendiat vehiculele folosite ca barieră, iar două dintre acestea au sărit în aer în urma unor explozii controlate.

Norul de fum negru rezultat a acoperit zona timp de câteva ore, împiedicând vizibilitatea și accesul rapid al poliției. Martorii aflați în trafic au surprins imagini șocante pe care le-au distribuit în timp real pe rețelele sociale, arătând amploarea dezastrului de pe drumul național.

Confruntarea dintre infractori și forțele de ordine

Potrivit , membrii comandoului, înarmați cu mitraliere de tip Kalașnikov, au deschis focul pentru a forța oprirea mașinii de valori. În timpul intervenției, atacatorii nu au ezitat să tragă și asupra echipajelor de carabinieri sosite la fața locului. O mașină a poliției a fost lovită de trei gloanțe în timpul urmăririi, însă agenții au scăpat cu viață.

Doi dintre suspecți, originari din provincia Foggia, au fost capturați la scurt timp și transportați la sediul poliției pentru interogatoriu. Restul complicilor sunt căutați în prezent de efective importante de carabinieri.

Al doilea atac pe aceeași rută în ultimii ani

Acest incident nu este unul izolat pe drumul național 613. În vara anului 2024, un alt asalt armat organizat în aceeași zonă s-a încheiat cu fuga hoților, care au reușit atunci să fure aproape trei milioane de euro dintr-un alt blindat.

De asemenea, un atac similar a avut loc la finalul anului trecut în provincia Reggio Calabria, unde prejudiciul a fost estimat la două milioane de euro. Frecvența acestor atacuri indică existența unor extrem de bine organizate, specializate în lovituri asupra transporturilor de valori pe autostrăzile italiene.