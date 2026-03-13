O companie americană a trimis roboți umanoizi în Ucraina pentru a fi testați în luptă

Flavia Codreanu
13 mart. 2026, 22:41
O companie americană a trimis roboți umanoizi în Ucraina pentru a fi testați în luptă
sursă foto: X/MAKS 25
Cuprins
  1. Ce misiuni vor îndeplini „soldații”
  2. De ce o companie americană a trimis roboți umanoizi
  3. Ce riscuri există

O companie americană a trimis roboți umanoizi pe frontul din Ucraina pentru a vedea cum se comportă aceștia în condiții reale de război. Este vorba despre doi roboți de tip Phantom MK-1, produși de compania Foundation, care au ajuns la militarii ucraineni încă din luna februarie.

Ce misiuni vor îndeplini „soldații”

Obiectivul principal al acestor unități este să înlocuiască oamenii în cele mai periculoase zone de conflict. În Ucraina, roboții vor fi folosiți inițial pentru misiuni de recunoaștere pe linia frontului, în locuri unde dronele obișnuite nu pot ajunge, cum ar fi buncărele înguste sau adăposturile subterane. Mike LeBlanc, cofondator al companiei și fost pușcaș marin, explică faptul că viziunea sa este un câmp de luptă unde robotul este combatantul principal, iar omul oferă doar sprijin.

„Acesta este un adevărat război al roboților, în care robotul devine combatantul principal, iar oamenii oferă sprijin. Este complet opusul a ceea ce era în timpul mobilizării mele în Afganistan – pe atunci, oamenii făceau totul, iar tehnologia era doar un instrument”, afirmă Mike LeBlanc.

De ce o companie americană a trimis roboți umanoizi

Acești roboți sunt antrenați să planteze explozibili pe uși și să deschidă calea soldaților în clădiri, reducând riscul de pierderi umane. Un avantaj major este faptul că roboții nu cunosc frica, nu obosesc și pot funcționa în medii extreme, fiind rezistenți la radiații sau contaminare chimică și biologică. În plus, silueta lor umanoidă are și un rol psihologic, putând deruta inamicul în momentele critice ale luptei, relatează Times.

Ce riscuri există

Deși tehnologia promite salvarea vieților propriilor soldați, experții avertizează că apariția acestor „mașini de ucis” ridică probleme morale grave. Automatizarea completă ar putea face declanșarea unui război mult mai ușoară pentru liderii politici, scăzând barierele eticeÎn prezent, protocoalele Pentagonului impun ca nicio armă autonomă să nu tragă fără autorizare umană. Totuși, dezvoltarea unor proiecte similare în Rusia și China accelerează cursa înarmării cu roboți de luptă.

