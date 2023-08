Joe Biden a recunoscut în privat că se simte „obosit” pe fondul îngrijorărilor legate de vârsta înaintată

Joe Biden ar fi recunoscut pentru prima dată că se simte „obosit”, potrivit unei cărți despre primul mandat al său la Casa Albă. De asemenea, volumul descrie și experiența politică a președintelui american drept un atu vital pentru munca sa, relatează .

„Vârsta sa înaintată a fost un obstacol, privându-l de energia necesară pentru a afișa o prezență publică robustă sau de capacitatea de a evoca cu ușurință un nume”, arată autorul Franklin Foer, în cartea „The Last Politician: Inside Joe Biden’s White House and the Struggle for America’s Future”.

Joe Biden se declară a fi „obosit”

„A fost izbitor faptul că a participat la atât de puține întâlniri de dimineață sau că a prezidat atât de puține evenimente publice înainte de ora 10.00. Prezența sa publică reflecta declinul fizic și atrofierea, în timp, a facultăților mintale”, a mai scris Foer.

„În privat, recunoștea ocazional că se simțea obosit”, a adăugat el.

Deși nu a citat nicio sursă în ceea ce privește informațiile în legătură cu Joe Biden, editorul lui Foer, Penguin Random House, cartea se bazează pe „un acces fără egal la cercul restrâns de consilieri care l-au înconjurat pe Biden timp de decenii”.

În ultima perioadă, vârsta președintelui american Joe Biden a fost un subiect al presei, mai ales de când s-a luptat împotriva lui Trump, în 2020.

Joe Biden, în vârstă de 77 de ani, a câștigat în fața lui Donald Trump și a devenit cel mai în vârstă președinte ales vreodată. În cazul în care va câștiga și cel de-al doilea mandat, Biden va avea vârsta de 86 de ani când se va retrage.

În ceea ce privește Ucraina, același autor a scris că „avantajele de a avea un președinte mai în vârstă au fost evidente. El nu a fost doar un lider al coaliției, ci figura paternă a Occidentului, la care liderii străini puteau apela pentru sfaturi și la care puteau căuta asigurări”.