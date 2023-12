Joe Biden, criticat după ce și-a dat jos masca lângă un veteran de război, deși Prima Doamnă are COVID-19

Președintele SUA, Joe Biden, a atras un val de critici, după ce și-a dat jos masca de protecție atunci când era alături de un veteran de război, în timp ce soția lui, Jill Biden, are COVID-19. , 4 septembrie, scrie .

Deși a intrat la Casa Albă purtând o mască neagră pe față, președintele SUA a dat-o jos în timp ce îi acorda căpitanului Larry Taylor Medalia de Onoare a Congresului.

Joe Biden a fost testat negativ pentru COVID-19, fără să prezinte vreun simptom.

Deși nu a fost testat pozitiv la COVID-19, Joe Biden a atras multe critici.

„Sunt uluită de comportamentul său. Nu are rost să intre cu mască, pentru ca apoi să o dea jos și să pună pe toată lumea în pericol”, a scris o femeie pe Twitter.

Masks do not work, but Biden is announcing he will be wearing a mask. This is true mental illness. The country has lunatics at the helm.



— Buck Sexton (@BuckSexton)